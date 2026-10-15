Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποτελεί απόφαση των ΗΠΑ και αρνήθηκε να σχολιάσει φήμες για επαφές της με στελέχη της κυβέρνησης.

Η εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα αδειοδότησης στις ελληνικές αρχές για την έρευνα και την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Η κυβέρνηση διεύρυνε τα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης, τονίζοντας ότι τα μέτρα στήριξης εξαντλούν τις διαθέσιμες οικονομικές δυνατότητες της χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε τη σταθερή θέση της κυβέρνησης για την οριστική επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση περί δανεισμού ή άλλων λύσεων.

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Ερωτηθείς στο μπρίφινγκ για το θέμα της αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της στην αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «η απόφαση για απομάκρυνση είναι απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ που ούτε μας πέφτει λόγος, ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε».

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το πρόσωπο που θα επιλέξει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

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Αναφερόμενος στο θέμα του Κάθετου Διαδρόμου εξήγησε ότι αυτή η εξέλιξη δεν αναιρεί τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την υλοποίηση του έργου ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει ερώτηση για δημοσιεύματα σχετικά με τις επαφές που είχε η Κίμπερλι Γκίλφόϊλ με υπουργούς και επιχειρηματίες ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θα μπω σε παιχνίδι φημών».

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι η γαλλική ανάδοχος εταιρεία Nexans SA κατέθεσε προς τις ελληνικές αρχές αίτημα αδειοδότησης για έρευνα και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

«Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και διευκρίνισε ότι σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε την έρευνα θα την διεξάγει γαλλικό πλοίο, εξήγησε ότι το αίτημα είναι μόνο προς τις ελληνικές αρμόδιες αρχές και ξεκαθάρισε ότι «σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με αρχές άλλου κράτους, πλην της Γαλλίας και της Κύπρου που είναι το προφανές».

«Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχουν τα οικονομικά της χώρας»

Σχετικά με τα νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση που ανακοινώθηκαν χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εστίασε στην αύξηση των δικαιούχων καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης και παρέθεσε σχετικά στοιχεία από το 2019 έως σήμερα.

«Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχουν τα οικονομικά της χώρας», τόνισε αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα θα ανακουφίσουν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. «Δεν λύνουν τα προβλήματα αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία», πρόσθεσε.

Παράλληλα απάντησε στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης -ειδικά σε ΕΛΑΣ αλλά και ΠΑΣΟΚ- για παρεμβάσεις που δεν επαρκούν και που ήρθαν αργά.

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«Είναι πολύ εύκολο να λες εκ τους ασφαλούς για τόσο σημαντικά μέτρα “too little, too late”, όταν δεν έχεις απαντήσει ποτέ σοβαρά ούτε στο πόσα, ούτε στο πότε, ούτε στο από που. Και ειδικά το «από που» έχει σημασία, είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Όπως εξήγησε, τα χρήματα αυτά δόθηκαν γιατί η κυβέρνηση με την πολιτική της έχει αποθέματα ενώ υπογράμμισε και την άρνηση της να ακούσει τις «σειρήνες» των κομμάτων που ζητούσαν να εφαρμοστούν από την αρχή της κρίσης μέτρα για τα οποία δεν υπήρχαν τα χρήματα. «Ευτυχώς δεν τους ακούμε όλους αυτούς του μετώπου του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Σταθερή η θέση της κυβέρνησης για την επανένωση των Γλυπτών»

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στο μπρίφινγκ ήταν και αυτό των Γλυπτών του Παρθενώνα και την πρόταση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Οσμπορν, για εκ περιτροπής έκθεσης τους σε Ελλάδα και Βρετανία.

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«Σταθερή η θέση της κυβέρνησης για επανένωση των Γλυπτών. Δεν συζητάμε για δανεισμό ή για άλλη λύση», ήταν η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη.