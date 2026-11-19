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Οι θεσμοθετημένες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την αύξηση του ακατάσχετου ορίου, τη διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού και τη δημιουργία φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης για ευάλωτους οφειλέτες.

Ο εκπρόσωπος απέρριψε την κριτική της αντιπολίτευσης, επιρρίπτοντας στον ΣΥΡΙΖΑ την ευθύνη για παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις που περιόρισαν την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή, ο κ.

Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δήλωσε παρούσα ώστε να μην εξαντλήσει το δικαίωμα της μειοψηφίας για μελλοντικές προτάσεις.

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«Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών, αλλά και των συνεπών δανειοληπτών, έχει κάνει όσα δεν είχαν γίνει, αθροιστικά, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά τα χρόνια της κρίσης από τις προηγούμενες κυβερνήσεις», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως εξήγησε, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση «είναι η καλύτερη απάντηση στις γενικόλογες διατυπώσεις, στην παρωχημένη συνθηματολογία και στις ανέξοδες και το κυριότερο, ακοστολόγητες υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.»

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ θεσμοθέτησε για όλους τους δανειολήπτες που τηρούν τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, την ευνοϊκή τοκοφορία που αποφάσισε ο Άρειος Πάγος, αλλά και την αναδρομικότητα ενώ μίλησε αναλυτικά για όλες τις κινήσεις που έγιναν με στόχο την προστασία των δανειοληπτών.

«Αυξήσαμε το ακατάσχετο όριο στα 1.600 ευρώ για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες, με όφελος 350 ευρώ μηνιαίας ρευστότητας για περίπου 1,7 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα. Θεσμοθετήσαμε την άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του. Θεσπίσαμε τη δυνατότητα χορήγησης 72 δόσεων για παλαιότερες οφειλές. Διευρύναμε το όριο ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα ένταξης σε περισσότερους πολίτες με μικρότερες οφειλές. Νομοθετήσαμε την προστασία της κύριας κατοικίας με αυτόματο και αντικειμενικό τρόπο, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Φέραμε μια δίκαιη και ρεαλιστική λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ενεργοποιήσαμε τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης, ώστε οι ευάλωτοι οφειλέτες, οι οποίοι δεν έχουν καμία δυνατότητα καταβολής ποσού για το δάνειό τους, να μπορούν να παραμείνουν στην κατοικία τους ως μισθωτές, με δυνατότητα επαναγοράς της», ανέφερε συγκεκριμένα ο Παύλος Μαρινάκης και τόνισε τη μείωση του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων.

«Η Κυβέρνηση αυτή κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί για να δώσει δυνατότητες σε ευάλωτους δανειολήπτες να ρυθμίσουν και να έχουν μια ακόμη ευκαιρία, γιατί αυτό επιθυμούν και πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερα εργαλεία, αλλά πάντοτε με σεβασμό στα δημόσια οικονομικά και με σεβασμό και σε εκείνους, οι οποίοι πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτό μην το ξεχνάμε, γιατί μια κυβέρνηση οφείλει να σέβεται και να υπηρετεί το σύνολο της κοινωνίας», πρόσθεσε.

Παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα υπενθυμίζοντας ότι επί πρωθυπουργίας του υπήρξαν νομοθετικές ρυθμίσεις που ήταν κατά των δανειοληπτών.

«Έδωσαν τα δάνεια στα funds, νομοθέτησαν και ξεκίνησαν και οι πρώτες τιτλοποιήσεις. Ήταν εκείνοι, οι οποίοι κατήργησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτησαν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Αυτά έγιναν επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ»

Ερωτηθείς για την εξεταστική που ψηφίστηκε χθες και για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση επειδή η ΝΔ δήλωσε «παρών», ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε:

«Γιατί δεν θέλαμε να κατηγορηθούμε ότι με το δικό μας «ναι», εφόσον θα μπορούσε να υπερψηφιστεί με τις ψήφους των άλλων κομμάτων, θα στερούσαμε τη δυνατότητα για μια επόμενη οποιαδήποτε πρόταση της μειοψηφίας για Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί μπορούν να κάνουν μόνο δύο εντός της συνολικής περιόδου από τις εκλογές μέχρι τις επόμενες εκλογές.»