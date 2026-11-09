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Ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά τις εκτιμήσεις περί εμπλοκής της Τουρκίας ή αναγνώρισης ξένων δικαιωμάτων στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας το έργο ως υποδομή ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Η γαλλική ρηματική διακοίνωση περιγράφηκε ως μια συνήθης και ήπια διπλωματική ενημέρωση, η οποία δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και δεν σχετίζεται με την αδειοδότηση της διασύνδεσης.

Η κυβέρνηση απέρριψε τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί εθνικής ήττας, διαβεβαιώνοντας ότι το έργο προχωρά βάσει προγραμματισμού χωρίς καμία υποχώρηση στα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Το υπουργείο Εξωτερικών αναμένεται να ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα για τις εξελίξεις, ενώ η κυβέρνηση ζήτησε να αποφεύγεται η χρήση εθνικών θεμάτων στην κομματική αντιπαράθεση.

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Τη θέση της κυβέρνησης για την εξέλιξη του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, τη διπλωματική ενημέρωση από τη Γαλλία και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υποστήριξε ότι όλες οι διαδικασίες για την αδειοδότηση του έργου πραγματοποιήθηκαν με βάση όσα προβλέπονται και με τη συμμετοχή αποκλειστικά των αρμόδιων ελληνικών και κυπριακών αρχών. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τις εκτιμήσεις περί εμπλοκής της Τουρκίας ή έμμεσης αναγνώρισης δικαιωμάτων της στην περιοχή.

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«Έγινε ακριβώς ό,τι είχαμε πει ότι θα γίνει», δήλωσε, περιγράφοντας τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όπως εξήγησε, τα σχετικά αιτήματα κατατέθηκαν από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές, στη συνέχεια εξετάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εκδόθηκε η προβλεπόμενη άδεια, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών. Ακολούθησε η έκδοση της σχετικής οδηγίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX).

Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας και η θέση της κυβέρνησης

Ειδική αναφορά έκανε ο Παύλος Μαρινάκης στη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για έναν συνήθη και ήπιο τρόπο διπλωματικής επικοινωνίας μεταξύ κρατών, ο οποίος δεν δημιουργεί έννομα αποτελέσματα και δεν συνδέεται με την αδειοδότηση του έργου.

«Η ρηματική διακοίνωση αυτή είναι ο ηπιότερος τρόπος επικοινωνίας μηνυμάτων μεταξύ των κρατών. Δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση άδεια πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι μέσω αυτής δεν αναγνωρίζεται οποιοδήποτε κυριαρχικό δικαίωμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε ανακριβείς τις ερμηνείες που διατυπώθηκαν για το περιεχόμενο της γαλλικής ενημέρωσης, αποδίδοντάς τες είτε σε κινδυνολογία είτε σε λανθασμένη αξιολόγηση των δεδομένων.

Σε ερώτηση για το εάν η Αθήνα γνώριζε τι περιλαμβανόταν στη γαλλική ενημέρωση, απάντησε θετικά, λέγοντας «Βεβαίως». Παράλληλα, τόνισε ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία ενέργεια έξω από το πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Γιατί η Γαλλία ενημέρωσε για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Εξηγώντας τον ρόλο της Γαλλίας, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η χώρα έχει άμεσο ενδιαφέρον για την ηλεκτρική διασύνδεση, καθώς δύο γαλλικές εταιρείες συμμετέχουν στο έργο. Πρόσθεσε, επίσης, ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει στη διάθεσή του από τα αρμόδια υπουργεία, για τις σχετικές εξελίξεις έχουν ενημερωθεί και άλλα κράτη της περιοχής.

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Επανέλαβε, ωστόσο, ότι η διπλωματική διακοίνωση δεν αποτελεί μέρος κάποιας διαδικασίας αδειοδότησης και δεν συνεπάγεται παραχώρηση δικαιωμάτων.

«Αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι στο έργο αυτό, και το λέω ξανά και ξανά, καμία άδεια ή με οποιονδήποτε τρόπο διαδικασία αδειοδοτική δεν ζητήθηκε ούτε επρόκειτο να ζητηθεί από κανένα άλλο κράτος πέραν της Ελλάδας και της Κύπρου», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ουσία της υπόθεσης βρίσκεται στη δυνατότητα της Ελλάδας να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Όπως υποστήριξε, αφού διαψεύστηκαν οι αρχικές προβλέψεις ότι το έργο δεν θα προχωρούσε, διατυπώνονται πλέον ισχυρισμοί που παρουσιάζουν μια διπλωματική ενημέρωση σαν να επρόκειτο για έμμεση διαδικασία αδειοδότησης.

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«Εμείς δεν κρύβουμε τα λόγια μας, δεν υποχωρούμε, δεν βάζουμε ποτέ στο ζύγι ή στη διαπραγμάτευση ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι σαφές», δήλωσε, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για όσους, κατά την εκτίμησή του, επιδιώκουν να ενισχύσουν την ένταση και την αντιπαράθεση.

Η στρατηγική σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε και στη σημασία του έργου για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς το υποδομή ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Όπως ανέφερε, η γαλλική εταιρεία υπέβαλε τα σχετικά αιτήματα στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς η διασύνδεση αφορά την ηλεκτρική σύνδεση των δύο χωρών και, μέσω αυτής, την ένταξη της Κύπρου στο ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο.

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«Είναι ένα ξεκάθαρο έργο διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ευρώπης», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει ηλεκτρική διασύνδεση.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η υλοποίηση του έργου συνεχίζεται βάσει του προγραμματισμού. Όπως πρόσθεσε, το υπουργείο Εξωτερικών και τα υπόλοιπα συναρμόδια υπουργεία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Μαρινάκης κατά της αντιπολίτευσης για το καλώδιο: «Διαψεύστηκαν όσοι προεξοφλούσαν εθνική ήττα»

Ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε έντονη κριτική σε όσους, όπως υποστήριξε, καλλιεργούν κλίμα ανησυχίας γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Ταυτόχρονα, απέρριψε τις κατηγορίες περί αποτυχίας της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική.

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Κατά την τοποθέτησή του, η πολιτική αντιπαράθεση εντάθηκε όταν δεν επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές εκτιμήσεις ότι το έργο δεν θα προχωρούσε. Επανέλαβε, μάλιστα, ότι δεν ζητήθηκε και δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο.

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«Το κλίμα αυτό καλλιεργείται από κάποιους οι οποίοι αρχικά επένδυαν στο ότι δεν θα γίνει το έργο, προεξοφλώντας ακόμα μία, εντός εισαγωγικών, εθνική ήττα και έπεσαν έξω», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η πορεία των εξελίξεων επιβεβαιώνει τις ελληνικές εθνικές θέσεις.

Όπως περιέγραψε, στην αρχή της συζήτησης υπήρχαν προβλέψεις ότι δεν θα πραγματοποιούνταν ούτε η πόντιση του καλωδίου ούτε η αδειοδότηση από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές. Στη συνέχεια, όπως είπε, η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε στο εάν θα χρειαζόταν έγκριση από την Τουρκία, ενδεχόμενο το οποίο απέρριψε κατηγορηματικά.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων, ζήτησε να μην αποδίδονται οι ίδιες θέσεις σε όλους. Ειδικότερα, διευκρίνισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής δεν χρησιμοποίησε τη διατύπωση περί εθνικής ήττας. Επίσης, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν υιοθέτησε αντίστοιχη επιχειρηματολογία για το καλώδιο, αναφέροντας ότι παρακολούθησε τις δημόσιες τοποθετήσεις τόσο του Δημήτρη Μάντζου όσο και του Νίκου Ανδρουλάκη.

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Ενημέρωση των κομμάτων από το υπουργείο Εξωτερικών

Σχετικά με το αίτημα της αντιπολίτευσης να υπάρξει ενημέρωση για τη ρηματική διακοίνωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών θα προχωρήσει στην ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων, όπως προβλέπεται.

«Αλίμονο αν δεν υπάρξει ενημέρωση από το υπουργείο», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί στον κατάλληλο χρόνο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα έργο που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ η διαδικασία αδειοδότησής του ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.

Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει το έργο χωρίς να διακυβεύεται η ειρήνη

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο επέμεινε ο Παύλος Μαρινάκης ήταν η ανάγκη να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση χωρίς οποιαδήποτε υποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και χωρίς να διαταραχθεί η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Απαντώντας σε σχετική επισήμανση για το ενδεχόμενο πολιτικής αξιοποίησης μιας σύγκρουσης με την Τουρκία, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα οφείλει να υλοποιήσει το έργο με τρόπο που να διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και ταυτόχρονα να διατηρεί την περιφερειακή σταθερότητα.

«Η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει το έργο αυτό με έναν τρόπο που θα διαφυλαχθεί η ειρήνη στην περιοχή, χωρίς υποχώρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ένταση που έχει δημιουργηθεί στη δημόσια συζήτηση, καθώς και στην προσπάθεια, όπως είπε, να δημιουργηθούν εντυπώσεις για ζητήματα που δεν υφίστανται. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η παρουσίαση μιας διπλωματικής ενημέρωσης ως δήθεν διαδικασίας αδειοδότησης προκαλεί προβλήματα και οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Κλείνοντας το συγκεκριμένο σκέλος της τοποθέτησής του, διαβεβαίωσε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό, χωρίς να τεθεί υπό διαπραγμάτευση οποιοδήποτε ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Τα εθνικά θέματα δεν πρέπει να αποτελούν πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης»

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και την πολιτική συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από το καλώδιο, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για κινδυνολογία και ζήτησε να μην αντιμετωπίζονται τα εθνικά ζητήματα ως αφορμή για κομματικές συγκρούσεις.

«Θεωρώ ότι στα εθνικά θέματα δεν πρέπει να τσακωνόμαστε. Γενικά δεν είναι καλό να τσακωνόμαστε», ανέφερε. Πρόσθεσε, επίσης, ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρωθυπουργός επιδιώκουν να απαντούν με ευπρέπεια, αποφεύγοντας την αδικαιολόγητη όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Τα εθνικά θέματα δεν είναι σε αυτό το πεδίο της αντιπαράθεσης», κατέληξε.

Οι συμφωνίες και οι αμυντικές πρωτοβουλίες που επικαλέστηκε ο Μαρινάκης

Απαντώντας στις κατηγορίες περί διεθνούς απομόνωσης της Ελλάδας και υποχώρησης στην εξωτερική πολιτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε σειρά συμφωνιών και κυβερνητικών πρωτοβουλιών, τις οποίες επικαλέστηκε ως αποδείξεις της ενίσχυσης της διεθνούς θέσης της χώρας και της προάσπισης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις συμφωνίες οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) με την Ιταλία και την Αίγυπτο, καθώς και στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

Στην ίδια κατηγορία πρωτοβουλιών ενέταξε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μέσω του οποίου, όπως υποστήριξε, αποτυπώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, έκανε λόγο για ενίσχυση των διμερών σχέσεων της Ελλάδας και αναβάθμιση της αμυντικής της ισχύος. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε τον εκσυγχρονισμό των μαχητικών F-16, την εξασφάλιση του προγράμματος των F-35 και την προμήθεια των γαλλικών Rafale.

«Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση, σε συνέχεια της υπηρέτησης μιας διαχρονικής εθνικής θέσης, μέσα στα πιο δύσκολα χρόνια πολέμων και κρίσεων, να έχει προχωρήσει όλα αυτά», σημείωσε, εκφράζοντας την άποψη ότι η Ελλάδα έχει πλέον ισχυρότερη αξιοπιστία και δυναμική στη διεθνή σκηνή, με σταθερό γνώμονα τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Κλείνοντας, απέρριψε την αξιοποίηση των εθνικών ζητημάτων για κομματικούς ή επικοινωνιακούς σκοπούς. «Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε τα εθνικά θέματα ούτε όλες αυτές τις σοβαρές συζητήσεις ως μια ευκαιρία για πατριδοκαπηλία. Τα αντιλαμβανόμαστε ως την πιο σοβαρή άσκηση πολιτικής, που χρειάζεται υπευθυνότητα και αποτέλεσμα», υπογράμμισε.