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Στον απόηχο της υπόθεσης Τσαβδαρίδη και της παραίτησης του πρώην πλέον υφυπουργού Ανάπτυξης, η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές του τρόπου μοριοδότησης των μαθητών-αθλητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο μπρίφινγκ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή για να προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε έναν νέο σχεδιασμό προκειμένου να αποφεύγονται προνομιακές πρόσθετες μοριοδοτήσεις.

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Οι αλλαγές θα είναι σε δύο κρίσιμα σημεία:

-Στην πραγματική συμμετοχή των αθλητών στις ομάδες και τους αγώνες

-Στα χρόνια συμμετοχής τους σε αυτές τις δραστηριότητες

Αυτό που ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης ήταν ότι όταν καταλήξει το υπουργείο Παιδείας στον σχεδιασμό του, θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις ώστε να μην επηρεαστούν οι μαθητές που θα δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις φέτος και του χρόνου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε επίσης «να αποφύγουμε την ανθρωποφαγία» για την περίπτωση Τσαβδαρίδη καθώς στην υπόθεση εμπλέκεται και ένα νέο παιδί που κατά την επίμαχη περίοδο ήταν ανήλικο ενώ σχετικά με την ουσία της υπόθεσης και όσα καταλογίστηκαν στον πρώην υφυπουργό αρκέστηκε να πεί ότι «υπάρχουν περιπτώσεις κάτι που είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό», σημειώνοντας και αυτός ότι οι εξηγήσεις που έδωσε ο κ. Τσαβδαρίδης δεν κρίθηκαν επαρκείς.