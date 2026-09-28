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Παράλληλα, ο κ.

Μαρινάκης επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα για τις δηλώσεις του περί νέου μνημονίου, υπενθυμίζοντας την πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού κατά το παρελθόν.

Σχετικά με δημοσιεύματα για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο εκπρόσωπος διέψευσε κάθε σενάριο απειλής και υπογράμμισε τη σημασία των ενεργειακών συμφωνιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη περί νοικοκυραίων και κακομοίρηδων, σημειώνοντας ότι ο υφυπουργός έχει ήδη προχωρήσει σε ανασκευή.

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Την υποχρέωση της κυβέρνησης να δίνει τις καλύτερες δυνατές λύσεις σχετικά με προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως είναι σήμερα το υψηλό ενεργειακό κόστος, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτές οι λύσεις θα δίνονται «με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας».

Παράλληλα άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, ειδικά σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για παιχνίδι πλειοδοσίας σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης τονίζοντας ότι «δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι».

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Σχετικά με τον χρόνο που επέλεξε η κυβέρνηση για να προχωρήσει σε ανακοινώσεις, ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι τις προκαθορισμένες ημερομηνίες θα έχει στη διάθεση της περισσότερα στοιχεία για το εύρος των παρεμβάσεων που απαιτούνται έτσι ώστε να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση.

Όσο για το ακριβές περιεχόμενο των μέτρων που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση στην προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το περίγραμμα το έχει δώσει ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν από λίγες ημέρες στη συνέντευξη του στην ΕΡΤ.

Απαντώντας στην αντιπολίτευση που ζητά περισσότερα μέτρα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «είναι βαθιά γελασμένοι στην αντιπολίτευση αν πιστεύουν ότι υπάρχουν απεριόριστα χρήματα».

«Βολές» κατά Τσίπρα

Επίθεση εξαπέλυσε κατά του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος μιλώντας σε γαλλικό μέσο ενημέρωσης υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι στην Ελλάδα ένας πολίτης πρέπει να κάνει δύο δουλειές γιατί οι μισθοί είναι Βουλγαρίας, οι τιμές Γαλλίας, οι συνθήκες εργασίας είναι Κίνας και ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σαν να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό. Ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας αυτή την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού, είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «είναι ο τελευταίος άνθρωπος στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο», συμπληρώνοντας ότι είναι ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια και μας φόρτωσε με ένα τρίτο αχρείαστο μνημόνιο, ύψους 120 δισ. ευρώ, που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων. «Το rebranding είναι προσπαθώ να ξαναγράψω την ιστορία μπας και ξεχάσει ο κόσμος», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το σχόλιο Μαρινάκη για το δημοσίευμα της WSJ

Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε και για το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με όσα φέρεται από το συγκεκριμένο μέσο να είπε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπεριλι Γκιλφόιλ, στον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. «Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σημείωσε ότι Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν πιο στενή και σταθερή σχέση από ποτέ, ενώ σχετικά με τις ενεργειακές συμφωνίες και τη συμμετοχή δύο αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας καθώς και για τον Κάθετο Διάδρομο, τόνισε ότι πρόκειται για συμφωνίες «με τεράστιο ενεργειακό αποτύπωμα για τη χώρα» και ότι «ισχυροποιείται ενεργειακή η Ελλάδα».

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«Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Δεν εμπλέκεται σε εμπορικούς και επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς», είπε στη συνέχεια ο Παύλος Μαρινάκης.

«Άστοχη η δήλωση Χάρη Θεοχάρη – Ανασκεύασε ο υφυπουργός»

Ερωτηθείς για τη δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνη ο οποίος προέτρεψε τους πολίτες να χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς αν δεν έχουν 10 ευρώ για βενζίνη, μία τοποθέτηση που προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλυψε τον βουλευτή λέγοντας ότι απομονώθηκε μία φράση του από μία γενικότερη δήλωση του στην οποία φαινόταν η ενσυναίσθηση του.

Αντίθετα, «άδειασε» τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη για τη δήλωση του «εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύρηδες, έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομοίρηδες». Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη, «η κυβέρνηση είναι όλων των Ελλήνων» εξηγώντας παράλληλα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη. «Οποιαδήποτε δήλωση είναι εκτός αυτής της λογικής, είναι άστοχη» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσθέτοντας ότι ο Χάρης Θεοχάρης παραδέχθηκε το λάθος του και ανασκεύασε.

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