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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ιβάν Σαββίδης είχαν έναν έντονο διάλογο στη σύσκεψη της Super League για τα τηλεοπτικά συμβόλαιο, με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού να βάζει και τον Αριστοτέλη Μυστακίδη στην κουβέντα.

Ο Ιβάν Σαββίδης υποστήριξε ότι το PAOK TV είχε μεγάλη επιτυχία, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να αντιδρά αναφέροντάς του ότι έβγαλε μόλις 100.000 ευρώ κέρδος, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης της Super League, στην οποία εγκρίθηκε η πρόταση του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού.

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Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ απάντησε ότι 100.000 ευρώ δίνει πουρμπουάρ στη σερβιτόρα με τον «αντίπαλό» του στο διάλογο να κλείνει την κόντρα με ατάκα για τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Αναλυτικά ο διάλογος

Σαββίδης: Εμείς κάναμε το PAOK TV.

Εμείς κάναμε το PAOK TV. Μαρινάκης: Με μεγάλη επιτυχία.

Με μεγάλη επιτυχία. Σαββίδης: Ναι, μεγάλη.

Ναι, μεγάλη. Μαρινάκης: Έβγαλες 100.000 από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνες.

Έβγαλες 100.000 από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνες. Σαββίδης: Εγώ 100.000 αφήνω πουρμπουάρ στη σερβιτόρα.

Εγώ 100.000 αφήνω πουρμπουάρ στη σερβιτόρα. Μαρινάκης: Μη τα δίνεις στη σερβιτόρα Ιβάν, δώσ’ τα καλύτερα στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, μην τα πληρώνει μόνο ο Μυστακίδης!