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Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με δύο τέρματα στο πρώτο ημίχρονο χάρη στα γκολ των Τάχα Άλι και Σερίφ Εντιαγέ.

Ο Παναιτωλικός μείωσε το σκορ με τον Εστεμπάν στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, προκαλώντας έντονο ανταγωνισμό μέχρι το τέλος.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Σορετίρε στις καθυστερήσεις, ενώ η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από αναγκαστικές αλλαγές λόγω τραυματισμών των παικτών.

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Ο ΠΑΟΚ έφυγε με το «διπλό» από το Αγρίνιο στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Παναιτωλικό, ανεβαίνοντας στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Ο «Δικέφαλος» προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο χάρη στα τέρματα των Τάχα Άλι και Σερίφ Εντιαγέ, με τους Αγρινιώτες να μειώνουν στο 51′ με τον Εστεμπαν Ντιέγκο, δίνοντας νέα «πνοή» στο ματς.

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Ωστόσο, οι παίκτες του Λίσι άντεξαν μέχρι το τέλος και μάλιστα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων βρήκαν και τρίτο τέρμα με τον Σορετίρε.

Το παιχνίδι:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με διάθεση να πιέσει από νωρίς και μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα δημιούργησε την πρώτη του καλή στιγμή. Ο Εντιαγέ μπήκε στην περιοχή και έφτασε κοντά στη μικρή περιοχή, επιχείρησε να γυρίσει την μπάλα προς τον Ζίβκοβιτς, όμως ο Κουτσερένκο πρόλαβε να μπλοκάρει.

Στο 22ο λεπτό ο Δικέφαλος έφτασε στο γκολ, το οποίο ωστόσο δεν μέτρησε. Ο Κουτσερένκο απέκρουσε το σουτ του Πέλκα, ο Κένι πήρε το ριμπάουντ και πάσαρε στον Εντιαγέ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από θέση οφσάιντ.

Η υπεροχή του ΠΑΟΚ καρποφόρησε τελικά στο 33′. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν γρήγορα στην αντεπίθεση, ο Τάχα Άλι κινήθηκε από την αριστερή πλευρά προς τον άξονα και με δεξί πλασέ νίκησε τον Κουτσερένκο για το 0-1.

Μόλις έξι λεπτά αργότερα ήρθε και το δεύτερο γκολ. Μετά την εκτέλεση κόρνερ η μπάλα παρέμεινε στην περιοχή του Παναιτωλικού, ο Μπάμπα πήρε την κεφαλιά και ο Εντιαγέ εκμεταλλεύτηκε την εξέλιξη της φάσης, σκοράροντας από κοντινή απόσταση για το 0-2.

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Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο ΠΑΟΚ υποχρεώθηκε σε αλλαγή, καθώς ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε στο χέρι στο 48′ και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει.

Ο Παναιτωλικός αντέδρασε άμεσα και στο 51′ ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Μετά από σέντρα από τα αριστερά, ο Εντιαγέ προσπάθησε να απομακρύνει, όμως η μπάλα κατέληξε στον Εστέμπαν, ο οποίος την κατέβασε και με αριστερό σουτ μέσα από την περιοχή μείωσε σε 1-2.

Στο 70′ υπήρξε διακοπή στο παιχνίδι λόγω σφοδρής σύγκρουσης του Παβλένκα με τον Ελουστόντο. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ επιχείρησε έξοδο για να απομακρύνει την μπάλα και χτύπησε στην πλάτη τον αντίπαλό του.

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Ο Παβλένκα αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Τσιφτσή να παίρνει τη θέση του, ενώ αναγκαστική αλλαγή έγινε και για τον Ελουστόντο, που αντικαταστάθηκε από τον Μπαταούλα.

Στην εκπνοή, ο ΠΑΟΚ έβαλε τέλος στην αγωνία, πετυχαίνοντας και τρίτο τέρμα. Ο Ζίβκοβιτς γύρισε την μπάλα από τα δεξιά, ο Ούγκρεσιτς την έδωσε στον Σορετίρε και εκείνος με κοντινό πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 1-3.

Με τη νίκη αυτή, ο ΠΑΟΚ παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έχοντας πλέον απόσταση τριών βαθμών από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

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Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Γκράναθ, Νακάμπα (86′ Μεχία), Θυμιάνης, Τζενεπό (64′ Σουμά), Μπάντζι, Κόγιτς (46′ Εστέμπαν), Μαυρίας, Εράκοβιτς, Αποστολόπουλος (46′ Μανρίκε), Οπόκου (64′ Άλεκσιτς)



ΠΑΟΚ: Παβλένκα ( 73′ Τσιφτσής), Κένι, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο ( 73′ Μπαταούλας), Μπάμπα, Ζαφείρης (86′ Σανταμαρία), Γιάκιτς, Άλι ( 47′ Σορετίρε), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (73′ Ούγκρεσιτς), Ντιαγέ

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