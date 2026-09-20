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Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Αποστολάκη, αλλά ο Μακέντα ισοφάρισε άμεσα για την ομάδα της Τρίπολης.

Στις αρχές του δεύτερου μέρους ο Κετού πέτυχε το γκολ της ανατροπής, δίνοντας προσωρινό προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Ο Νίκος Αθανασίου διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με μακρινό σουτ στις καθυστερήσεις, αποτρέποντας την ήττα για τον ΟΦΗ.

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Ο Νίκος Αθανασίου με μία γκολάρα στις καθυστερήσεις έσωσε την παρτίδα για τον «κουρασμένο» ΟΦΗ που μετά από δύο σπουδαία αποτελέσματα με Ολυμπιακό και Χόφενχαϊμ, λίγο έλειψε να χάσει το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης για την 5η αγωνιστική της Super League.

Οι Κρητικοί προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο με το τέρμα του Αποστολάκη, αλλά ο Μακέντα ισοφάρισε λίγα λεπτά αργότερα σε 1-1. Στις αρχές του δεύτερου μέρους, ο Κετού έκανε την ανατροπή για τους Αρκάδες, ωστόσο ο ΟΦΗ έψαξε το γκολ και «λυτρώθηκε» στο φινάλε, χάρη στην φανταστική εκτέλεση του Αθανασίου έξω από την περιοχή.

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Το παιχνίδι:

Ο ΟΦΗ ήταν η ομάδα που δημιούργησε την πρώτη αξιόλογη ευκαιρία της αναμέτρησης στο 11ο λεπτό. Πιο συγκεκριμένα, ο Χατζηγιοβάνης επιχείρησε σουτ, όμως ο Παπαδόπουλος αντέδρασε σωστά και με καλή επέμβαση στη γωνία του απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Πέντε λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Αστέρα να απειλήσει. Ο Κώτσιρας δοκίμασε ένα δυνατό σουτ από μακριά, αλλά ο Χριστογεώργος εκτινάχθηκε και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Το προβάδισμα, πάντως, πήγε στους γηπεδούχους στο 18’. Ο Αποστολάκης βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με διαγώνιο σουτ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0.

Παρόλα αυτά, η απάντηση του Αστέρα δεν άργησε. Στο 25ο λεπτό, ο Μέντεθ αξιοποίησε την πάσα του Κετού, κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και γύρισε την μπάλα προς το ύψος της περιοχής. Εκεί βρέθηκε ο Μακέντα, ο οποίος με εξαιρετικό πλασέ νίκησε τον Χριστογεώργο και ισοφάρισε σε 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Αρκάδες μπήκαν πιο δυνατά και στο 50’ έφτασαν στην ανατροπή. Ο Μπαρτόλο έκανε εξαιρετική προσπάθεια, απέφυγε τους αντιπάλους του και έβγαλε παράλληλη πάσα. Ο Κωστούλας προσπάθησε να απομακρύνει, όμως η μπάλα χτύπησε πάνω στον Χριστογεώργο και στρώθηκε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σουτ έκανε το 1-2.

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Μετά το γκολ ανατροπής, οι γηπεδούχοι αναζήτησαν άμεσα την ισοφάριση. Στο 54’, ο Ισέκα εκτέλεσε από το ύψος του πέναλτι, αλλά ο Παπαδόπουλος δεν αντιμετώπισε πρόβλημα και μπλόκαρε.

Στο 72’ ο Αϊτόρ επιχείρησε σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής, όμως η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό και κατέληξε κόρνερ.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Ρικαρντίνιο έδωσε την μπάλα στον Μπαρτόλο, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από τρεις παίκτες του ΟΦΗ και πλάσαρε εύστοχα τον Χριστογεώργο. Το γκολ, ωστόσο, δεν μέτρησε, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο Μπαρτόλο είχε χρησιμοποιήσει το χέρι του. Έτσι, το 1-2 παρέμεινε.

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Ο ΟΦΗ συνέχισε να ψάχνει το γκολ της ισοφάρισης και στο 86’ είχε ακόμη μία καλή στιγμή. Ο Κρίζμανιτς έκανε το γύρισμα, ο Αϊτόρ βρέθηκε σε θέση βολής και επιχείρησε το σουτ, όμως ο Παπαδόπουλος έβαλε το πόδι του και έδιωξε.

Στα τελευταία λεπτά όμως του παιχνιδιού και ενώ όλα έδειχναν ότι ο Αστέρας θα φτάσει στη νίκη, ήρθε ο Αθανασίου με ένα φανταστικό γκολ έξω από την περιοχή για να ισοφαρίσει για τον ΟΦΗ σε 2-2, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο το τελικό αποτέλεσμα.

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