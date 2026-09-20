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Ο Λούκα Γιόβιτς πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση, καθώς πέτυχε και τα δύο τέρματα της ομάδας του, σημειώνοντας το νικητήριο γκολ στο ογδοηκοστό όγδοο λεπτό.

Ο Βόλος είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο ογδοηκοστό πέμπτο λεπτό, ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα με εννέα παίκτες λόγω των αποβολών του Μύγα και του Μεντίλ στις καθυστερήσεις.

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Η ΑΕΚ τα βρήκε «σκούρα» στο Πανθεσσαλικό για την 5η αγωνιστική της Super League, με τον Βόλο να ισοφαρίζει στο 85′. Ωστόσο, ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε με εντυπωσιακό τρόπο τρία λεπτά αργότερα, διπλασιάζοντας τα δικά του τέρματα στην αναμέτρηση και χαρίζοντας στην «Ένωση» το πρώτο της «διπλό» για την φετινή σεζόν.

Να σημειωθεί ότι οι γηπεδούχοι έμειναν να αγωνίζονται με εννιά παίκτες στις καθυστερήσεις, καθώς ο Μύγας αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, μετά το αντιαθλητικό χτύπημα στον Πήλιο, ενώ ο Μεντίλ είδε την δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

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Το παιχνίδι:

Ο Βόλος ξεκίνησε το παιχνίδι με άκρως επιθετικές διαθέσεις και λίγο έλειψε να προηγηθεί πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Ο Φουρτάδο δοκίμασε το σουτ από αριστερά και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Κόμπα σούταρε μέσα από την περιοχή. Ο Μπρινιόλι αντέδρασε σωστά και έδιωξε σε κόρνερ, σε μια διπλή μεγάλη ευκαιρία που προέκυψε μετά από αμυντική αδράνεια της ΑΕΚ.

Στο 7’ ο Κόμπα κινήθηκε κατά μέτωπο, επιχείρησε δυνατό σουτ, όμως ο Μπρινιόλι δήλωσε και πάλι «παρών». Στη συγκεκριμένη φάση ο Γκατσίνοβιτς είχε χάσει τον παίκτη του και έδειχνε να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Η πρώτη καλή στιγμή της ΑΕΚ ήρθε στο 13’. Ο Μάγερ συνέκλινε προς τον άξονα, ο Πήλιος κινήθηκε ωραία και έβγαλε συρτή μπαλιά, με την μπάλα να καταλήγει στον Κοϊτά. Ο τελευταίος σούταρε δυνατά, αλλά δεν βρήκε στόχο.

Η Ένωση άρχισε σταδιακά να ανεβάζει την απόδοσή της και να κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας πίσω της το κακό πρώτο 20λεπτο.

Στο 32’ η ΑΕΚ έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Ο Κοϊτά γύρισε την μπάλα από αριστερά, ο Μάριν δεν κατάφερε να τη βρει, αλλά ο Μάνταλος απέφυγε τον αντίπαλό του και εκτέλεσε, στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, ο αρχηγός της ΑΕΚ βρέθηκε ξανά σε καλή θέση, καθώς κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας του Βόλου, όμως το τελείωμά του ήταν ξανά άστοχο.

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Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στο 40’ με ένα σουτ του Λάμπρου, ωστόσο η ΑΕΚ είχε πλέον πάρει τον έλεγχο και έδειχνε πιο απειλητική. Στο 41’ ο Μάγερ έγινε αποδέκτης μιας γρήγορης αντεπίθεσης, εκτέλεσε με το αριστερό από καλή θέση, αλλά η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Στο 44’ ο Βόλος έφτασε στο γκολ, το οποίο όμως δεν μέτρησε. Μετά από κακή τοποθέτηση της άμυνας, ο Λάμπρου κέρδισε την κόντρα από τον Μάγερ, ο Κόμπα σούταρε και ο Φουρτάδο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο βοηθός, ωστόσο, είχε σηκώσει τη σημαία για οφσάιντ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Νίκολιτς θέλησε να φρεσκάρει την επίθεση της ομάδας του, περνώντας τον Ζίνι στη θέση του Βιτάλις. Ο Μάγερ μετακινήθηκε στον άξονα, ο Ζίνι πήγε δεξιά και ο Μάνταλος κινήθηκε πιο κοντά στον Γιόβιτς.

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Κερδισμένο πέναλτι από τον Γιόβιτς και 0-1 η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπήκε με αυτόν τον τρόπο αρκετά δυνατά, κράτησε περισσότερο την μπάλα και είχε μεγαλύτερη ταχύτητα στις επιθέσεις της. Με τον Ζοάο Μάριο αριστερά, τον Κοϊτά δεξιά και τους Γιόβιτς και Ζίνι στην επίθεση, η ΑΕΚ βρήκε τελικά τον τρόπο να ανοίξει το σκορ λίγο πριν συμπληρωθεί μία ώρα παιχνιδιού. Ο Γιόβιτς έκανε εξαιρετική ατομική προσπάθεια, άλλαξε κατεύθυνση και ανάγκασε τον Κάργα να τον ανατρέψει μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής Πολυχρόνης υπέδειξε αμέσως την παράβαση και στο 61’ ο Σέρβος επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση, νικώντας τον Λοντίγκιν για το 0-1.

Μετά το προβάδισμα, η Ένωση διατήρησε τον έλεγχο, συνέχισε να πιέζει και αναζητούσε ένα δεύτερο τέρμα, την ώρα που ο Βόλος δυσκολευόταν να δημιουργήσει απειλητικές καταστάσεις. Στο 70’ ο Κοϊτά βρήκε χώρο για να εκτελέσει, όμως το σουτ του πήρε ύψος και κατέληξε άουτ.

Ισοφάρισε με Χαραλαμπόγλου ο Βόλος, άμεση απάντηση και πάλι με Γιόβιτς

Όσο πλησίαζε το παιχνίδι προς το φινάλε, ο Βόλος ανέβαζε όλο και περισσότερους παίκτες προς την περιοχή της ΑΕΚ και τελικά κατάφερε να βρει την ισοφάριση. Ο Λάμπρου εκτέλεσε φάουλ στέλνοντας την μπάλα μέσα στην περιοχή, η άμυνα της Ένωσης δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Χαραλαμπόγλου εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση, στέλνοντας με δυνατό σουτ την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

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Η ΑΕΚ, όμως, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Γιόβιτς έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Ζοάο Μάριο σέντραρε από τα αριστερά και ο Σέρβος φορ σηκώθηκε ψηλά, εκτελώντας τον Λοντίγκιν με εξαιρετική κεφαλιά για το 1-2.

Στην τελευταία φάση του αγώνα, ένα λάθος των Μπρινιόλι και Γκατσίνοβιτς λίγο έλειψε να κοστίσει ακριβά στην ΑΕΚ, όμως οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να το εκμεταλλευτούν. Έτσι, η Ένωση κράτησε το 1-2 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και έφυγε από το Πανθεσσαλικό με μια δύσκολη νίκη, φτάνοντας στην πρώτη εκτός έδρας επικράτηση της σεζόν.

Βόλος: Λοντίγκιν, Κάργας, Αγιάκουα, Κάτσικας (74′ Κρέσπι), Χαμζά, Μύγας, Κόμπα, Μπούρνιτς (59′ Νέγου), Γκονζάλες (74′ Χαραλαμπόγλου), Φουρτάδο, Τζόκα (12′ Λάμπρου)

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ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Γκατσίνοβιτς, Ρέλβας, Κοϊτά (83′ Αριάγκα), Μάγερ (90+1′ Ζουμπκόφ), Μάριν, Μάνταλος (59′ Μάριο), Βιτάλις (46′ Ζίνι), Γιόβιτς (90+1′ Κουτέσα)

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