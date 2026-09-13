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Ο Ταμπόρδα άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο δέκατο τέταρτο λεπτό, ενώ ο Ουναΐ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο τριακοστό ένατο λεπτό.

Ο Καλάμπρια διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας την κυριαρχία των γηπεδούχων.

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός διατηρεί το απόλυτο των βαθμών και βρίσκεται μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογικής κατάταξης του πρωταθλήματος.

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Ο Παναθηναϊκός παίζοντας εντυπωσιακό ποδόσφαιρο έφτασε στην άνετη νίκη με 3-0 κόντρα στον Παναιτωλικό για την 4η αγωνιστική της Super League.

Οι «πράσινοι» ήταν κυρίαρχοι σε όλο το παιχνίδι και απέκτησαν το προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο με τους Ταμπόρδα και Ουναί, για να έρθει ο Καλάμπρια στις καθυστερήσεις και να μετατρέψει σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος λίγες στιγμές νωρίτερα.

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Με αυτό το αποτέλεσμα, το «τριφύλλι» έχει το απόλυτο 4×4 στο πρωτάθλημα και μένει μόνο πρώτο στην βαθμολογία της Super League και στο +3 από τον δεύτερο Παναιτωλικό που έχει τους ίδιους βαθμούς με τον ΠΑΟΚ.

Το παιχνίδι:

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε αρκετά καλά το παιχνίδι και ο Ουναΐ έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, καθώς μόλις στο 4ο λεπτό πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Σατσιά και επιχείρησε να εκτελέσει από την αριστερή πλευρά της περιοχής, με την προσπάθειά του να κοντράρει σε αμυντικό, καταλήγοντας κόρνερ.

Στο 12′ ο Ταμπόρδα απείλησε, όταν δοκίμασε δυνατό σουτ στην κίνηση από το ύψος της περιοχής, όμως η μπάλα πήρε αρκετό ύψος και πέρασε πάνω από την εστία. Η πίεση του Παναθηναϊκού απέφερε καρπούς δύο λεπτά αργότερα. Ο Αντίνο επιχείρησε σέντρα με το δεξί από αριστερά και ο Ταμπόρδα κινήθηκε ωραία, πιάνοντας την κεφαλιά και κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Ωστόσο, ο σκόρερ του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσε να παραμείνει για πολύ στον αγωνιστικό χώρο. Στο 20’ ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και αντικαταστάθηκε, γνωρίζοντας το θερμό χειροκρότημα των φίλων της ομάδας.

Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να αντιδράσει στο 23’, ύστερα από όμορφη συνεργασία των ποδοσφαιριστών του. Η μπάλα έφτασε στον Μπάσι, ο οποίος επιχείρησε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα με δεξί πλασέ από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα κατέληξε λίγο έξω από την εστία.

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Στο 31’ ο Ουναΐ δημιούργησε ξανά προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό, με σέντρα από τα αριστερά, ωστόσο ο Κουτσερένκο βγήκε και απομάκρυνε με τις γροθιές, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Λιβάι επιχείρησε να εκτελέσει, χωρίς όμως να απειλήσει την εστία του Παναιτωλικού.

Το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού ήρθε στο 39ο λεπτό. Μετά από κλέψιμο των «πράσινων» και κάθετη πάσα του Καλάμπρια, ο Ουναΐ έγινε αποδέκτης της μπάλας και εκτέλεσε ιδανικά από θέση εκτός περιοχής. Με πανέμορφο πλασέ άφησε «άγαλμα» τον Κουτσερένκο και έκανε το 2-0.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός έφτασε πολύ κοντά και σε τρίτο τέρμα. Στο 43’ ο Λούζα έκανε εξαιρετικό πλασέ, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Παναιτωλικού.

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Στο 45’ χάθηκε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Ο Ντέσερς απέφυγε τον Κουτσερένκο και πλάσαρε με το αριστερό, όμως ο Γκράναθ πρόλαβε να επέμβει πάνω στη γραμμή και να απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία και μετά την ανάπαυλα. Στο 52’ ο Λούζα πίεσε ψηλά και κέρδισε την μπάλα, ο Ντέσερς την έστρωσε προς τα αριστερά στον Ουναΐ, ο οποίος σούταρε με το δεξί, χωρίς όμως να βρει τον στόχο.

Στο 69’ ο Τεττέη προσπάθησε να δημιουργήσει ρήγμα στην άμυνα του Παναιτωλικού με ατομική ενέργεια. Πέρασε στην περιοχή και ολοκλήρωσε τη φάση με σουτ, όμως η μπάλα κατέληξε εκτός εστίας.

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Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν και μέσα σε δύο λεπτά δημιούργησαν ακόμη δύο σημαντικές φάσεις. Στο 80’ ο Πελίστρι κινήθηκε εξαιρετικά, πέρασε τους αντιπάλους που βρήκε μπροστά του, όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του με γκολ. Ένα λεπτό αργότερα, ήταν η σειρά του Κάνγκουα να απειλήσει, με τον Κουτσερένκο να αντιδρά σωστά και να του στερεί το τέρμα.

Στο 85’ ο Παναθηναϊκός έφτασε ξανά πολύ κοντά στο 3-0, σε μία φάση που είχε τρεις τελικές προσπάθειες. Αρχικά ο Λιβάι και στη συνέχεια ο Τεττέη προσπάθησαν να νικήσουν τον Κουτσερένκο, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στην εξέλιξη ο Καμαρά σούταρε άουτ.

Το τρίτο γκολ ήταν τελικά θέμα χρόνου και ήρθε στις καθυστερήσεις. Ο Καλάμπρια κέρδισε πέναλτι, ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 και βάζοντας το ιδανικό φινάλε σε ένα δεύτερο ημίχρονο γεμάτο χαμένες ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό.

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Παναθηναϊκός: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Λούζα (61′ Κάνγκουα), Ουναΐ (61′ Τεττέη), Ταμπόρδα (20′ Γκαρσία), Αντίνο (76′ Πελίστρι), Ντέσερς (76′ Τσάπρας)



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Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας (63′ Προδρομίτης), Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Εράκοβιτς (57′ Οπόκου), Σατσιάς (30′ λ. τρ. Εστέμπαν), Μπάσι, Άλεκσιτς (46′ Νακάμπα), Τζενέπο, Μεχία (57′ Μπάτζι)