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Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με αυτογκόλ του Λάσκαρη, ενώ ο Μπαρτόλο ισοφάρισε για τους γηπεδούχους στο 31ο λεπτό.

Στο δεύτερο ημίχρονο, παρά τις εκατέρωθεν ευκαιρίες και την πίεση των φιλοξενούμενων στα τελευταία λεπτά, το σκορ παρέμεινε αμετάβλητο έως τη λήξη της αναμέτρησης.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδας κατέγραψαν τη δεύτερη απώλεια βαθμών τους στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της Super League.

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Ο Αστέρας αναδείχθηκε ισόπαλος (1-1) με την ΑΕΚ στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” κατακτώντας τον πρώτο φετινό του βαθμό στη Super League, με τους Πρωταθλητές Ελλάδας να μετρούν δεύτερη απώλεια σε τέσσερις αγωνιστικές.

Η “Ένωση” απείλησε μόλις στο 3’ με τον Ζίνι, ενώ στο 5’ ο Μπαρτόλο είχε την πρώτη προσπάθεια των Αρκάδων. Στο 11’ ο Μάριν δοκίμασε το πόδι του για την ΑΕΚ και στην απέναντι εστία ο Κετού κατέγραψε τελική στον στόχο. Στο 19’ ακολούθησαν προσπάθειες από Μάγερ και Μπαρτόλο. Το σκορ άνοιξε στο 21’, όταν ο Λάσκαρης έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα του Αστέρα για το 1-0, μετά από γύρισμα του Ρότα από τα δεξιά που κατευθύνθηκε στη μικρή περιοχή. Βέβαια, όλα είχαν ξεκινήσει από μία κούρσα και πάσα του Μάγερ προς τον Έλληνα μπακ. Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 31’, όταν ο Μακέντα εκμεταλλεύτηκε ένα τραγικό λάθος του Μουκουντί στο όριο της περιοχής, δημιούργησε και ο Μπαρτόλο ισοφάρισε σε 1-1. Στο φινάλε του ημιχρόνου, ο Ζίνι απείλησε στο 43’, ο Κετού απάντησε με τελική στην εστία στο 44’. Στο 45’+1′ ο Πήλιος είχε την τελευταία καταγεγραμμένη προσπάθεια πριν την ανάπαυλα, όταν πάτησε περιοχή από τα αριστερά, έλαβε την πάσα του Γιόβιτς σε πλαγια θέση κι εκτέλεσε κατευθείαν, με την μπάλα να περνάει μισό μέτρο άουτ.

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Οι Αρκάδες επέστρεψαν με διάθεση από τα αποδυτήρια κι έφτιαξαν φάση μόλις στα 33 δευτερόλεπτα με σουτ του Μέντες που έφυγε άουτ. Από το 50′ κι έπειτα, οι παίκτες του Νίκολιτς επιχείρησαν να κλείσουν τους γηπεδούχους στα καρέ τους, στην αναζήτηση ενός δεύτερου γκολ. Στο 56′ μάλιστα είχαν και μία καλή ευκαιρία με τους Μάγερ και Μουκουντί, χωρίς να καταφέρει κάποιος να σκοράρει. Αυτό συνέβη στο 60′ μετά από μία φάση διαρκείας με τον Βάργκα, όμως η φάση ακυρώθηκε αμέσως για οφσάιντ του Ούγγρου. Στο 64′, ο Αστέρας “άγγιξε” την ανατροπή, όταν μετά από μία τρομερή συνεργασία από τα δεξιά ο Μπαρτόλο πάτησε περιοχή κι εκτέλεσε με τον Μπρινιόλι να κάνει την επέμβαση του αγώνα, διατηρώντας την ισοπαλία. Το σύνολο του Αντωνόπουλου βγήκε από τα καρέ του πια, με τον ρυθμό να ανεβαίνει και την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω, καθώς αμφότερες οι ομάδες γίνονταν απειλητικές, ακόμα κι όταν δεν έβρισκαν τελική σε στόχο.

Στο 76′, ο Αστέρας αναπτύχθηκε και πάλι εξαιρετικά, με τον Κετού να τροφοδοτεί τον Μέντες, εκείνον να πατάει στην περιοχή από τα αριστερά και να εκτελεί στην εστία, όμως ο Μπρινιόλι έκανε ακόμα μία σπουδαία επέμβαση. Στο τελευταίο 10λεπτο, οι Αρκάδες οπισθοχώρησαν μαζικά, με στόχο να διαφυλάξουν τον ένα βαθμό. Όπως είναι λογικό, οι Πρωταθλητές Ελλάδας ανέβασαν την πίεσή τους. Στο 86′, ο Ρότα έκανε γύρισμα από τα δεξιά με στόχο τον Γιόβιτς, όμως εκείνος δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα από ευνοϊκή θέση. Ένα λεπτό αργότερα, ο Μάγερ σέρβιρε… έτοιμο γκολ στον Σέρβο μέσα στην περιοχή, αλλά το τελείωμά του πέρασε ξυστά άουτ.

ΓΚΟΛ: 31′ Μπαρτόλο – 21′ Λάσκαρης (αυτ.)

ΚΙΤΡΙΝΗ: 52′ Μπαρτόλο – 4′ Μάγερ

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: –

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Τζόρνταν Σίλβα, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κουρμπέλης (74′ Μπουζούκης), Έντερ, Μπαρτόλο (90’+2′ Τερεζίου), Κετού (81′ Παπακανέλλος), Μακέντα (74′ Ρικαρντίνιο).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Αριάγκα (52′ Βάργκα), Μάγερ, Γκατσίνοβιτς (52′ Κοϊτά), Ζίνι (88′ Μάνταλος), Γιόβιτς.