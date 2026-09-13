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Ο Σερίφ Ντιαγέ άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο τριακοστό δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Οι παίκτες του Λίσι διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά το προβάδισμά τους στο δεύτερο μέρος και δεν επέτρεψαν στον αντίπαλο να σκοράρει.

Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους εννέα βαθμούς και ανέβηκε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

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Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για τον ΠΑΟΚ, που με το πέναλτι του Σερίφ Ντιαγέ και το τέρμα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο πρώτο μέρος έφτασε στο τελικό 2-0 κόντρα στον Άρη, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Οι παίκτες του Λίσι έκαναν διαχείριση του προβαδίσματος στο δεύτερο ημίχρονο και χάρη σε αυτό το αποτέλεσμα έφτασαν τους 9 βαθμούς στο πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

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Το παιχνίδι:

Ο Άρης μπήκε αρκετά καλά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ψάχνοντας τρόπους να μεταφέρει το παιχνίδι προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Οι «κίτρινοι» μάλιστα άγγιξαν το γκολ στο 15’, όταν ο Γιαννιώτας εκτέλεσε κόρνερ από την αριστερή πλευρά και ο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά από κοντινή απόσταση. Ο Παβλένκα αντέδρασε σωστά και απέκρουσε δύσκολα με τα πόδια, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Φαμπιάνο δοκίμασε ένα γυριστό σουτ στην κίνηση, χωρίς να βρει εστία.

Σταδιακά ο ΠΑΟΚ άρχισε να ανεβάζει την πίεσή του και να κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς όμως να δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους μπροστά από την εστία του Άρη. Στο 29’ ο Ντιαγέ κινήθηκε από τα αριστερά μέσα στην περιοχή και επιχείρησε το σουτ, με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Φαμπιάνο. Ο διαιτητής ενημερώθηκε από τον VAR και αφού εξέτασε τη φάση υπέδειξε πέναλτι. Ο Ντιαγέ ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε την μπάλα στο κέντρο της εστίας και νίκησε τον Βέλιο, ανοίγοντας το σκορ για τον Δικέφαλο στο 32’.

Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και στο 35’ δημιούργησε καλή στιγμή. Ο Ράτσιτς βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Γένσεν στα δεξιά, με τον τελευταίο να εκτελεί στην κίνηση, αλλά τον Παβλένκα να αποκρούει. Ο ΠΑΟΚ απάντησε σχεδόν αμέσως, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, καθώς ο Πέλκας δεν κατάφερε με προβολή από κοντά να στείλει την μπάλα προς την εστία. Στο 37’ ο Δικέφαλος απείλησε ξανά, αυτή τη φορά με προσπάθεια του Τάισον.

Η υπεροχή του ΠΑΟΚ καρποφόρησε για δεύτερη φορά στο 42’. Ο Ντιαγέ έκλεψε την μπάλα και οι γηπεδούχοι έφυγαν με ταχύτητα στην αντεπίθεση. Ο Ζαφείρης τροφοδότησε τον Τάισον στην αριστερή πλευρά, εκείνος γύρισε την μπάλα προς την περιοχή και ο Φαμπιάνο παρενέβη, με τον Βέλιο να αποκρούει. Ο Ζίβκοβιτς όμως είχε ακολουθήσει τη φάση και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο ΠΑΟΚ συνέχισε να ψάχνει και τρίτο γκολ. Στο 51’ ο Πέλκας δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, η μπάλα βρήκε στον Ζαφείρη και άλλαξε πορεία, με τον Βέλιο να αντιδρά και να απομακρύνει με τα πόδια. Και σε αυτή την περίπτωση ο Ζίβκοβιτς κινήθηκε γρήγορα προς τη φάση, όμως το σουτ που επιχείρησε στη συνέχεια σταμάτησε στο δοκάρι του Άρη.

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Ο Δικέφαλος παρέμεινε απειλητικός και μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα. Στο 65’ ο Ούγκρεσιτς επιχείρησε σουτ λίγο έξω από την περιοχή, αλλά ο Βέλιος ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε. Ένα λεπτό αργότερα, ο Πέλκας βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε, με τον τερματοφύλακα του Άρη να δυσκολεύεται να συγκρατήσει την μπάλα και να χρειάζεται δεύτερη προσπάθεια για να την μπλοκάρει.

O Άρης πήρε μέτρα στο γήπεδο στα επόμενα λεπτά και στο 69′ ο Γκαρέ έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, με τον Γιαννιώτα να κάνει το σουτ, την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό του ΠΑΟΚ και τον Παβλένκα να μπλοκάρει.

Στο 73′ ο Φαμπιάνο έπιασε την κεφαλιά από κοντά, με την μπάλα να φεύγει πάνω από τα δοκάρια του Παβλένκα. Στο 77′ ο Γιαννιώτας επιχείρησε ένα σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

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Στο 80′ ο Μορόν έκανε το κοντρόλ στο ύψος του πέναλτι, γύρισε ωραία και έκανε το σουτ, όμως δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Στα επόμενα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στη νίκη με 2-0, ανεβαίνοντας στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Super League.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Ντιαγέ

Άρης: Βέλιο, Ρίτσαρντς, Σούταλο, Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Μπασίρου, Ράτσιτς, Γιαννιώτας, Γένσεν, Γκαρέ, Καντεβέρε

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