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Για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο θάνατος δεν ήταν μία κατάσταση που προκαλούσε φόβο, αλλά αποτελούσε μία βαθύτερη κατάσταση που ισοδυναμεί με «γέννα».

Σε ανύποπτο χρόνο ο τραγουδιστής είχε παραθέσει την ώριμη οπτική του για τον θάνατο, μία οπτική διαφορετική από τη θλίψη που συνοδεύει τους συγγενείς όταν φεύγει από τη ζωή ένας αγαπημένος τους.

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Σε επεισόδιο του The Voice, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δώσει την εξής απάντηση με αφορμή κάτι που είχε αναφέρει ένας διαγωνιζόμενος. Αφού έχει ολοκληρώσει την εμφάνισή του, είχε μοιραστεί πως κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του, σκεφτόταν τη γιαγιά του, η οποία είχε φύγει από τη ζωή τέσσερα χρόνια πριν την εμφάνιση του νεαρού διαγωνιζόμενου στη σκηνή του The Voice. «Πιστεύω ότι είναι η προστασία μου», είχε πει ο διαγωνιζόμενος, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να του απαντά, «Ο θάνατος είναι γέννα, μην τον φοβάστε».

«Είναι και αναγέννηση, πιστεύω ότι ζουν μέσα μας, θα ήθελα να συνεχίσει να ζει μέσα μου», είχε σχολιάσει τότε ο διαγωνιζόμενος, με τον τραγουδιστή να παίρνει και πάλι τον λόγο και να προσθέτει πως: «Επίσης, (ο θάνατος) είναι γι’ αυτούς που μένουν. Αυτοί που έχουν φύγει…».

Τα λόγια αυτά, που είχαν ειπωθεί σε μια τηλεοπτική εκπομπή αρκετό καιρό πριν, επανέρχονται σήμερα στη δημοσιότητα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκινούν, καθώς ο ίδιος είχε περιγράψει τον θάνατο όχι ως κάτι που πρέπει να προκαλεί φόβο, αλλά ως μια μορφή μετάβασης και αναγέννησης.