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Κατά τη διάρκεια συναυλιών τους, ερμηνευτές όπως η Άννα Βίσση, η Έλλη Κοκκίνου, η Μελίνα Ασλανίδου και ο Σωκράτης Μάλαμας αφιέρωσαν τραγούδια στον εκλιπόντα, αναγνωρίζοντας την προσφορά και την αυθεντικότητά του.

Παράλληλα, πολλοί καλλιτέχνες εξέφρασαν δημόσια τη θλίψη τους για τον θάνατο του συναδέλφου τους, τονίζοντας τον χαρακτήρα και το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα.

Ενδεικτικά, οι Θοδωρής Φέρρης και Νίκος Οικονομόπουλος προχώρησαν σε αναβολή των προγραμματισμένων συναυλιών τους ως ένδειξη πένθους.

Η απώλεια του τραγουδιστή κινητοποίησε ευρύ φάσμα δημιουργών, οι οποίοι εξέφρασαν τον σεβασμό τους μέσα από προσωπικές εξομολογήσεις και συμβολικές κινήσεις επί σκηνής.

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Η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών έχει αφήσει ένα τεράστιο κενό στην ελληνική μουσική βιομηχανία, με καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν, γνώρισαν και αγάπησαν τον τραγουδιστή να του αποτίουν φόρο τιμής και να συγκινούν με τις δημόσιες παρεμβάσεις τους.

Καλλιτέχνες αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Άννα Βίσση από τη σκηνή σε συναυλία στη Λεμεσό το βράδυ της Παρασκευής (11.09.2026) επέλεξε και εκείνη να πει το δικό της «αντίο» με ένα τραγούδι του τραγουδιστή. Αρχικά αναφέρθηκε με όμορφα λόγια τον καλλιτέχνη.

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«Ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ωραίος καλλιτέχνης, ένας φίλος όλων μας, χάθηκε. Ξαφνικά δεν υπάρχει.

Στο τέλος της βραδιάς τίμησε τη μνήμη του Γιώργο Μαζωνάκη με το κομμάτι «Ανήκω σε μένα» και με τον κόσμο να τη συνοδεύει.

Η Μελίνα Ασλανίδου εμφανίστηκε συγκινημένη πάνω στη σκήνη. «Νιώθω μια στενοχώρια. Ένας πολύ καλός μας φίλος μας άφησε. Τραγούδησε τα πάντα, την αγάπη, τον καημό», είπε για να τραγουδήσει στη συνέχεια τις «Ώρες Μικρές». Μιλώντας την Πέμπτη (10/9) στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», εξομολογήθηκε πως ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την απώλειά του,



Με το ίδιο τραγούδι επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη και η Ιουλία Καλλιμάνη στην πρεμιέρα της.

Με έναν συγκινητικό τρόπο είπε το δικό της «αντίο» και η Έλλη Κοκκίνου. Προτού ξεκινήσει το πρόγραμμά της στη σκηνή της 90ής ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Τετάρτης, είπε χαρακτηριστικά: «Σήμερα είναι μία πολύ δύσκολη ημέρα για όλους εμάς και για εσάς φυσικά, γιατί έφυγε πάρα πολύ ξαφνικά και απρόβλεπτα ένας πάρα πολύ αγαπημένος άνθρωπος, καταξιωμένος καλλιτέχνης ξαφνικά, άδικα, ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με α κεφαλαίο, είχε μάθει να δίνει πάρα πολύ αγάπη, ζητούσε την αγάπη, την αποδοχή, την εκτίμηση, είχε λίγους ανθρώπους δίπλα του αλλά αυτούς που είχε τους αγαπούσε πάρα πάρα πολύ και αληθινά. Ήθελε ειλικρίνεια, πίστη, πίστευε πάρα πολύ στον Θεό.

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Ήταν ένα ανήσυχο πνεύμα, ένας ανήσυχος καλλιτέχνης, πάνω απ’ όλα αληθινός και αυθεντικός. Γι’ αυτό τον αγαπήσατε και εσείς και εμείς. Ένα μικρό παιδί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είχα την χαρά να τραγουδήσουμε το Gucci των Μασάι μαζί το 2004», είπε συγκινημένη η Έλλη Κοκκίνου και στη συνέχεια ξεκίνησε να τραγουδά την γνωστή επιτυχία του αείμνηστου καλλιτέχνη: “Ανήκω σε εμένα”.

Από την πλευρά της, η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να τον τιμήσει με ένα τραγούδι που συνήθιζαν να ερμηνεύουν μαζί στις συνεργασίες τους. «Θέλω να τον κρατάτε στην καρδιά σας. Να μας αγαπάτε εμάς τους καλλιτέχνες, γιατί είμαστε πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι», είπε απεθυνόμενη στους θεατές, λίγο πριν τραγουδήσει.

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Με έναν διαφορετικό τρόπο τον αποχαιρέτησαν τα Ημισκούμπρια στην επετειακή συναυλία τους στη Θεσσαλονίκη για τα τριάντα τους χρόνια. Από τη σκηνή φώναξαν τρεις φορές το όνομα «Γιώργος Μαζωνάκης», με το κοινό να απαντά κάθε φορά: «Ένα κενό».

Στη μνήμη του αναφέρθηκε και ο Μίλτος Πασχαλίδης κατά τη διάρκεια της δικής του συναυλίας, ακόμη μία ένδειξη ότι η απώλειά του άγγιξε ανθρώπους από διαφορετικές πλευρές της ελληνικής μουσικής.

Ο Αντύπας δεν μίλησε σαν ένας ακόμη συνάδελφος.

«Γιώργο μου, αγόρι μου καλό», έγραψε, πριν παραδεχτεί ότι ο ξαφνικός χαμός του δεν άφηνε πολλά περιθώρια για λόγια.

Από τον φίλο του επέλεξε να κρατήσει μια συγκεκριμένη εικόνα: το χαμόγελό του. Έτσι, όπως έγραψε, θέλει να τον θυμάται.

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Το βράδυ της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά τη σοκαριστική είδηση για τον θάνατο του Μαζωνάκη, ο Σωκράτης Μάλαμας ανέβηκε στη σκηνή του Δημοτικού Σταδίου Διαγόρας στη Ρόδο όπου είχε προγραμματισμένη συναυλία.

Ο τραγουδοποιός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη λέγοντας «Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», και συνέχισε με τον δικό του μοναδικό τρόπο: «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς».

Στη συνέχεια, πήρε το μπουζούκι του και τραγούδησε το κομμάτι «Τσιγάρο ατελείωτο», αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, σε το κοινό να τον συνοδεύει σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

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Άλλοι καλλιτέχνες που τίμησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ήταν ο Γιάννης Κότσιρας, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Σάκης Ρουβάς, η Έλενα Παπαρίζου, η Αναστασία και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ενώ ο Θοδωρής Φέρρης και ο Νίκος Οικονομόπουλος ανακοίνωσαν ότι αναβάλλουν τις προγραμματισμένες συναυλίες τους σε Λάρισα και Πετρούπολη αντίστοιχα.