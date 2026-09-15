Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Χιουμοριστικά βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με πρωταγωνιστές πρόσωπα του ελληνικού πρωταθλήματος κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής.

Τα βίντεο σατιρίζουν τα ανατρεπτικά αποτελέσματα των αγώνων, τις απογοητεύσεις των μεγάλων ομάδων και τις αλλαγές στις τεχνικές ηγεσίες των συλλόγων.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε εντός έδρας από τον ΟΦΗ στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ενώ η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Παναιτωλικού και ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Άρη, με τα ψηφιακά κλιπ να αναπαριστούν τις αντιδράσεις παραγόντων και προπονητών μετά τις αναμετρήσεις.

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Αρκετά είναι τα χιουμοριστικά AI βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα social media και πρωταγωνιστούν αθλητές, προπονητές και παράγοντες του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η πραγματικότητα είναι πως μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής της Super League, υπήρξαν ανατρεπτικά αποτελέσματα και απογοητεύσεις για τους μεγάλους του πρωταθλήματος – με εξαίρεση τον Παναθηναϊκό που κυριάρχησε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό – αλλά και τον ΠΑΟΚ που επικράτησε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον Άρη.

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Ο Ολυμπιακός γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ στο Γ. Καραϊσκάκης, σε ένα παιχνίδι που οι φίλοι των Πειραιωτών φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Μεντιλίμπαρ, λίγες μόλις μέρες μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνση από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αντικαταστάτης του Βάσκου προπονητή είναι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος δεν κατάφερε να συνδυάσει το ντεμπούτο του με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Στο viral βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, οι Πουέρτα και Μπέιλι φέρνουν «σηκωτό» τον νέο προπονητή των «ερυθρολεύκων» στον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος του απευθύνει τον λόγο και αναφέρει «στο είπα ότι θέλω να κερδίζω. Πάρτε τον από εδώ».

Στο επόμενο κλιπ διακρίνεται ο Μάρκο Νίκολιτς να κάθεται τρομαγμένος στην θέση του συνοδηγού, ενώ οδηγός είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος, εμφανώς εκνευρισμένος μετά το 1-1 της ΑΕΚ στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα. Στο ίδιο βίντεο Γιάννης Αλαφούζος και Αζεντίν Ουναί γελούν δυνατά μετά το νικηφόρο 2-0 του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό, κρατώντας από ένα πούρο.

Ένα δεύτερο AI βίντεο, δείχνει τον Γιάκομπ Νίστρουπ να διερωτάται εάν βγάζει τελικά την παρέλαση, με τον Παναθηναϊκό να μετράει το απόλυτο στο πρωτάθλημα και να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 12 βαθμούς.

Τέλος, υπάρχει ακόμα ένα βίντεο στο οποίο διακρίνεται ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να φιλάει στοργικά στο μέτωπο τον Βαγγέλη Μαρινάκη, λέγοντάς του την ατάκα «σε συγχωρώ».