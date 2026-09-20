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Οι γηπεδούχοι δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ ο τερματοφύλακας Ορτέγκα απέκρουσε σημαντικές προσπάθειες των αντιπάλων.

Το νικητήριο γκολ σημείωσε ο Μανώλης Σάλιακας με κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, αξιοποιώντας την ασίστ του Φρόιλερ.

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Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε περισσότερα από 180 λεπτά – με ΟΦΗ και Λεβαδειακό – για να καταφέρει να σκοράρει και ο Μανώλης Σάλιακας με κεφαλιά στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, χάρισε στους «ερυθρόλευκους» μία σημαντική νίκη για την 5η αγωνιστική της Super League.

Οι παίκτες του Αλγουαθίλ είχαν την κατοχή της μπάλας, δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, ωστόσο δεν μπορούσαν να σκοράρουν με τίποτα. Όλα έδειχναν ισοπαλία στην Λιβαδειά, με τον Σάλιακα να έχει τελικά διαφορετική άποψη, σκοράροντας στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων μετά την ωραία μπαλιά του Φρόϊλερ.

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Το παιχνίδι:

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός είχε την επιθετική πρωτοβουλία και προσπάθησε να βρει χώρους στην περιοχή του Λεβαδειακού. Στο 15ο λεπτό, ο Φορτούνης βρήκε από τα αριστερά τον Τσικίνιο, ο οποίος γύρισε προς την εστία και δοκίμασε το δεξί του πόδι έξω από την περιοχή, χωρίς να δυσκολέψει τον Ελιάσι που μπλόκαρε.

Στο 21′, ο Φορτούνης ανέλαβε την εκτέλεση κόρνερ από τη δεξιά πλευρά και ο Ζότα πήρε την κεφαλιά κοντά στη γωνία της μικρής περιοχής, στέλνοντας όμως την μπάλα εκτός εστίας.

Ο Λεβαδειακός αντέδρασε στην συνέχεια και έφτασε πολύ κοντά στο γκολ, όμως ο Ορτέγκα κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό. Πιο συγκεκριμένα, ο Φρόιλερ έκανε λάθος μέσα στην περιοχή, ο Κομπνάν βρέθηκε σε θέση βολής και εκτέλεσε από κοντινή απόσταση, με τον Γερμανό τερματοφύλακα να αποκρούει με το πόδι.

Στο 25′, οι γηπεδούχοι κυκλοφόρησαν την μπάλα με υπομονή, μεταφέροντάς την από την αριστερή πλευρά στη δεξιά, όπου ο Ούρσι επιχείρησε δυνατό σουτ εκτός περιοχής. Ο Ορτέγκα χρειάστηκε διπλή προσπάθεια για να μπλοκάρει.

Η πίεση του Λεβαδειακού συνεχίστηκε και ο Κομπνάν απείλησε ξανά στο 29′, αυτή τη φορά με σέντρα-σουτ από αριστερά, που πήρε πορεία προς την εστία και ανάγκασε τον Ορτέγκα να παραχωρήσει κόρνερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ, καθώς ο Τσικίνιο πλάσαρε με το δεξί από την αριστερή πλευρά της περιοχής και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

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Στο 35′ ο Μπαλντέ επιχείρησε επίσης ένα επικίνδυνο σουτ-σέντρα από τα αριστερά. Η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά, έσκασε μπροστά από τον Ορτέγκα και ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού αντέδρασε, διώχνοντας σε κόρνερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αλγκουαθίλ προχώρησε σε διπλή αλλαγή, θέλοντας να δώσει περισσότερη ενέργεια στο παιχνίδι της ομάδας του. Ο Ζέλσον πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, ενώ μπήκε και ο Μάριους στην πρώτη του συμμετοχή.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να ψάχνει το γκολ και στο 80′ είχε μία αρκετά καλή στιγμή. Ο Πουέρτα εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Ρέτσος σηκώθηκε ψηλά και έπιασε δυνατή κεφαλιά στο κέντρο της περιοχής, όμως μετά το σκάσιμο η μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου.

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Στο 85′ ήταν η σειρά του Ορτέγκα να επέμβει ξανά, καθώς εκτινάχθηκε και απομάκρυνε σε κόρνερ την κεφαλιά του Κορνέζου.

Η λύση τελικά ήρθε στις καθυστερήσεις. Στο 90’+2′, ο Σάλιακας έβαλε τέλος στην αγωνία, ανοίγοντας το σκορ. Ο Φρόιλερ, ο οποίος είχε δημιουργήσει και το γκολ του Γιάρεμτσουκ στο παιχνίδι Europa League με την Γιαγκελόνια, έκανε εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά με το δεξί και ο Έλληνας διεθνής με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας τη νίκη στους Πειραιώτες.

Λεβαδειακός: Ελιάσι, Παντέα, Βήχος, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Κωστή, Βρακάς (54′ Ποπέσκου), Ούρσι (61′ Μανθάτης), Μπαλντέ (54′ Εμμανουηλίδης), Κομπνάν (78′ Λιάγκας)



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Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Πέντερσεν (67′ Σάλιακας), Ρέτσος, Κάρμο, Τικνιζάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Φορτούνης (67′ Ρόκα), Τσικίνιο (59′ Μαρτίνς), Σίλβα (76′ Γκονσάλες), Γιάρεμτσουκ (59′ Μάριους)