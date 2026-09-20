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Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Ανδρέας Τεττέη στο 33ο λεπτό μετά από ατομική προσπάθεια.

Παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων για ισοφάριση, η ομάδα του Παναθηναϊκού διατήρησε το προβάδισμα και παρέμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

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Ο Ανδρέας Τεττέη με γκολ στο πρώτο ημίχρονο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του κόντρα στην Καλαμάτα και ο Παναθηναϊκός έκανε το 5 στα 5 στο πρωτάθλημα, παραμένοντας μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Το παιχνίδι:

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Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο επιθετικά στο παιχνίδι και στο 9’ δημιούργησε την πρώτη του καλή στιγμή. Ο Γκαρσία έβγαλε τη σέντρα και ο Τεττέη πήρε την κεφαλιά ανάμεσα στους αμυντικούς της Καλαμάτας, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 15’ ο Ουναΐ έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα προς τον Τεττέη, ο οποίος βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης από πλάγια, αλλά ο Βασίλιεβιτς αντέδρασε σωστά και έδιωξε σε κόρνερ.

Η Καλαμάτα κατάφερε για ένα διάστημα, από το 16’ έως περίπου το 21’, να ισορροπήσει την αναμέτρηση και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Στο 18’ οι γηπεδούχοι βγήκαν γρήγορα στην αντεπίθεση με αριθμητικό πλεονέκτημα, όμως το σουτ του Μπλίβαρ βρήκε σε σώματα παικτών του Παναθηναϊκού και κατέληξε σε κόρνερ.

Λίγο αργότερα, οι Χάμζα και Μορέιρα επιχείρησαν επίσης να απειλήσουν, χωρίς όμως να καταφέρουν να απειλήσουν την εστία του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός ανέκτησε στη συνέχεια την πρωτοβουλία και ο Λιβάι Γκαρσία ήταν εκείνος που προκαλούσε τα περισσότερα προβλήματα στην άμυνα της Καλαμάτας. Ο εξτρέμ των φιλοξενούμενων αξιοποίησε την ταχύτητά του, μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και με το σουτ του σημάδεψε το δοκάρι, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για το 0-1.

Στο 28’ η Καλαμάτα απάντησε, με τον Ντιαρά να επιχειρεί σουτ και τον Πένια να μπλοκάρει σταθερά. Δύο λεπτά αργότερα ο Γκαρσία βρέθηκε ξανά σε θέση βολής. Αυτή τη φορά επιχείρησε αριστερό σουτ λίγο έξω από την περιοχή, όμως ο Βασίλιεβιτς ήταν σωστά τοποθετημένος και μπλόκαρε.

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Εντυπωσιακό γκολ από τον Τεττέη

Η πίεση του Παναθηναϊκού απέδωσε καρπούς στο 33’. Ο Τεττέη πήρε την μπάλα, ξεπέρασε διαδοχικά τους Ντιαρά, Στρούνγκη και Ροντρίγκες και, αφού έφτασε έξω από την περιοχή, εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ. Ο Βασίλιεβιτς δεν μπόρεσε να αντιδράσει και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1.

Στο 43ο λεπτό, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός δημιούργησε ακόμη μία καλή φάση. Ο Ουναΐ βρήκε με ωραία πάσα τον Καμαρά, εκείνος έβγαλε τη σέντρα και ο Ντε Φράι πήρε την κεφαλιά, όμως ο Βασίλιεβιτς δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει.

Το δεύτερο ημίχρονο κινήθηκε σε παρόμοιο τέμπο, με την Καλαμάτα να παρουσιάζεται αρκετά καλή, αναζητώντας χώρους κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, στο 62’ οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη διπλή ευκαιρία για την ισοφάριση.

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Ο Πινέιρο πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Χάμζα, ο οποίος βγήκε απέναντι από τον Πένια, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει σωστά την προσπάθειά του και ο Ισπανός τερματοφύλακας απέκρουσε. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Φαν Ντρόνγκελεν δεν αντέδρασε έγκαιρα, ο Πινέιρο του έκλεψε την μπάλα και επιχείρησε άμεσα να εκτελέσει, όμως και πάλι ο Πένια ήταν εκεί και έβαλε «στοπ» στην φάση.

Η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία του Παναθηναϊκού μετά το ημίχρονο ήρθε στο 84’. Ο Λιβάι έδωσε στον Αντίνο και κινήθηκε άμεσα προς την περιοχή. Ο τελευταίος του επέστρεψε την μπάλα, όμως το δύσκολο τελείωμα που επιχείρησε στην κίνηση δεν βρήκε στόχο και πέρασε άουτ.

Στα τελευταία λεπτά η Καλαμάτα πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και επιχείρησε να πιέσει για το γκολ που θα έφερνε το παιχνίδι στα ίσα. Ωστόσο, δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία.

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Έτσι, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να διατηρήσει το υπέρ του 1-0 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και έφυγε νικητής από τη Νίκαια. Με αυτό το αποτέλεσμα διατηρεί το απόλυτο στο πρωτάθλημα και παραμένει μόνος πρώτος.