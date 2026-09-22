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Η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων (Deloitte) σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση στη Super League εγκρίθηκε ομόφωνα από τη σύσκεψη.

Ο στόχος της συγκεκριμένης πρότασης του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι να εξεταστεί κατά πόσο μία κεντρική διαχείριση μπορεί να φέρει αύξηση στα έσοδα της Super League, που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη για τις ομάδες της λίγκας.

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Η πρόταση του προέδρου της Super League, Γιάννη Αλαφούζου, για ισόποση κατανομή των τηλεοπτικών εσόδων ανάμεσα στις 14 ομάδες, δεν προχώρησε, καθώς οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ήταν αντίθετοι, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη ιδέα να μην φτάσει καν σε σημείο να οδηγήσει σε ψηφοφορία.

Όλες οι ΠΑΕ διαβεβαίωσαν ότι οι ήδη υπάρχουσες συμφωνίες θα τηρηθούν κανονικά, χωρίς να επηρεάζονται από την ιδέα για μελλοντική κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε ότι έχει πάρει δέσμευση από την κυβέρνηση ότι θα δοθούν 10.000.000 ευρώ επιπλέον στις ΠΑΕ από το στοίχημα. Πρότεινε τα επιπλέον χρήματα να πάνε στους μη Ευρωπαίους, όμως ο Μιχάλης Μπούσης αντέδρασε από την πλευρά του ΟΦΗ.