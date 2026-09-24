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Στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30/09 όπως συμβαίνει κάθε φορά ωστόσο αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15νθημερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς η διάθεσή του αρχίζει στις 15/10. Παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από τις ίδιες τις εταιρείες με αυτό τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα. Ηδη ο πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων».

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Ερωτηθείς για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και τις φωνές στη ΝΔ υπέρ αυτού ανέφερε: «Δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική. Όλοι και επι της αρχής είμαστε υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ. Το θέμα είναι πως φτάσαμε και μειώσαμε φόρους. Το κάνουμε όσο μας επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Υπάρχουν δύο θέματα: να υπάρχουν τα λεφτά και επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών να δοθεί η δυνατότητα από την Ευρώπη να εξαιρεθεί. Καμία διγλωσσία και διαφοροποίηση δεν υπάρχει. Όλοι θέλουμε να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες».



