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Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί συγκυβέρνησης, επαναλαμβάνοντας ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία στις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Σχετικά με την οικονομία, ο κ.

Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση δεσμεύεται για την εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων, αφήνοντας περιθώρια για περαιτέρω κοινωνικές παροχές στο μέλλον.

Αναφορικά με τα εθνικά θέματα, υπογράμμισε την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, ενώ χαρακτήρισε τις τουρκικές αιτιάσεις περί θαλάσσιων πάρκων ως κινήσεις εντυπωσιασμού χωρίς πραγματικό αντίκρισμα.

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«Κεραυνούς» κατά του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το πρόγραμμα Τσίπρα είναι εγχειρίδιο πολιτικής απάτης, μνημείο πολιτικής απάτης, που ξεπερνά ακόμα και όσα είχαμε ακούσει πριν από 10-15 χρόνια. Και τότε έλεγαν λόγια του αέρα και υπερβολές αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι», το αρχικό σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη ενώ με αφορμή τα όσα είπε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ για την πρόοδο του Μετρό Θεσσαλονίκης επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε νέα πυρά: «Έχει την ικανότητα να λέει ψέματα χωρίς καμία ντροπή ο πρωθυπουργός των μουσαμάδων», η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη.

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«Περάσαμε από την αυταπάτη στην απάτη» τόνισε κάνοντας κοστολόγηση σε κάποια από τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο πρώην πρωθυπουργός και που σύμφωνα με πηγές του ΥΠΟΙΚ τα νούμερα που επικαλέστηκε ο κ. Τσίπρας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. «Αντί να έχει την κάθε δαπάνη κάθε χρόνο, τη διαιρεί στα 4», υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα.

Σφοδρή κριτική άσκησε και στο ΠΑΣΟΚ, απαντώντας ταυτόχρονα στα σενάρια για συγκυβέρνηση ΝΔ-ΕΛΑΣ τα οποία τα χαρακτήρισε «αστεία». Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ΠΑΣΟΚ προδόθηκε κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα για αντιγραφή του δικού του προγράμματος από την ΕΛΑΣ κατά 80%. Συνεχίζοντας την επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση είπε χαρακτηριστικά ότι «με ένα που συμφωνείς κατά 80%, κάνεις μία προσπάθεια να φτάσεις στο 100%» και έκλεισε την κριτική του στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας για τις ομοιότητες με την ΕΛΑΣ: «Αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν συμπεθεριάζουμε».

Σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής της ΝΔ σε κυβέρνηση συνεργασίας αλλά και για το ποιος είναι ο πολιτικός αντίπαλος της παράταξης, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι ρεαλιστικός στόχος παραμένει η αυτοδυναμία εξηγώντας παράλληλα ότι «αντίπαλος μας είναι τα προβλήματα των πολιτών, τα παράπονα των πολιτών. Το ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα, δηλαδή ο πολιτικός μας αντίπαλος, θα το δείξουν οι πολίτες».

Η απάντηση στην κριτική για τα μέτρα της κυβέρνησης

Αναφερόμενος στην κριτική ότι τα μέτρα της κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ δεν αρκούν, ο κ. Μαρινάκης αφού ξεκαθάρισε ότι αυτά που ανακοινώνει η κυβέρνηση θα τα εφαρμόσει, τόνισε ότι «δίνουμε όσα περισσότερα μπορέσαμε να μαζέψουμε από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από την ανάπτυξη της οικονομίας και όχι από τη φορολόγηση και από όσα μας επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρώπης».

Άφησε όμως ορθάνοιχτο «παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξης στο μέλλον: «Όσο θα βρίσκουμε περισσότερα λεφτά χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών, όλα αυτά θα τα επιστρεφουμε στην κοινωνία με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα».

Για τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών περί κινδύνου από την Τουρκία σε ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια – Απάντηση στις τουρκικές θεωρίες

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που διέβλεψαν κίνδυνο από την Τουρκία σε περίπτωση μίας ενδεχόμενης πολιτικής αστάθειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κράτησε αποστάσεις και ξεκαθάρισε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις αντιδρούν με τον καλύτερο τρόπο όποια και αν είναι η κυβέρνηση».

Συνέχισε δηλώνοντας ότι συμφωνεί ότι μπορεί να θέλει προσοχή ο τρόπος διατύπωσης και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Στη συνέχεια όμως εξήγησε ότι «σε μία περίοδο τριών πολέμων και πολλών κρίσεων, είναι σημαντικό ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας όταν ω μη γένοιτο προκύψει μία τέτοια κρίση» και υπενθύμισε την κρίση στον Έβρο τονίζοντας την ανάγκη «η χώρα να έχει μία σταθερή κυβέρνηση. Σύμφωνα όμως με όσα αποφασίσει ο κόσμος και όχι με όρους κλίματος φόβου. Με όρους αλήθειας και με ειλικρινή επιχειρήματα».

Όσο για τους τουρκικούς ισχυρισμούς και τις ανυπόστατες θεωρίες της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα, ο Παύλος Μαρινάκης φέρνοντας ως παράδειγμα «αυτόν που τρέχει μόνος του στον κήπο σπιτιού του και δίνει μετάλλιο στον εαυτό του» είπε ότι «αυτή είναι και η αξία των εντός εισαγωγικών θαλάσσιων πάρκων της Τουρκίας». Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πρόκειται για «κίνηση εντυπωσιασμού, για ένα πυροτέχνημα, που δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και έκλεισε την απάντηση του υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε πιο ισχυροί, αμυντικά και διπλωματικά, από ποτέ».