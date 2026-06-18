Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Έπεσαν οι μάσκες» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας την έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής για την Τουρκία καθώς, όπως ανέφερε, «για άλλη μία φορά πήγαν κουβά όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική είναι τακτική ενδοτισμού που κανείς δεν την αναγνωρίζει και η χώρα μας απομονώνεται» προσθέτοντας ότι «έρχεται το ψήφισμα της επιτροπής για την Τουρκία να δικαιώσει τις ελληνικές θέσεις».

Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και στη στάση των Ελλήνων ευρωβουλευτών σημειώνοντας ότι υπερψήφισαν την έκθεση ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ενώ οι υπόλοιποι είτε απείχαν είτε καταψήφισαν. Όπως είπε, κατά της έκθεσης ψήφισαν οι βουλευτές των κομμάτων “Πλεύση Ελευθερίας” και “Νίκη” ενώ απείχαν ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης κ. Φράγκος, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης και Έλενα Κουντουρά, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ κκ Αλαβάνος, Νικολάου και Παπαδάκης και η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Advertisement

Advertisement

«Υπάρχει η πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν οι ψευτοπατριώτες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας που όταν έρχεται η ώρα να αναμετρηθούν με την Ιστορία, είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν. Να χαίρονται τα κόμματα τους αυτούς τους ευρωβουλευτές και βέβαια οι Έλληνες πολίτες να γνωρίζουν όλη την αλήθεια για το ποιοι είναι αυτοί που πουλάνε τζάμπα πατριωτισμό και όταν έρχεται η ώρα πράττουν τα αντίθετα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.