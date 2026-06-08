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«Είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων του Πρωθυπουργού» απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση που δέχθηκε για τον επικείμενο ανασχηματισμό, διευκρινίζοντας ότι μέχρι την Πέμπτη θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις ενώ δεν τοποθετήθηκε καθόλου στα σενάρια που τον φέρνουν ως τον πιθανότερο αντικαταστάτη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο υπουργείο Μεταφορών.

Σε άλλη σημείο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ξεκαθάρισε ότι «η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει μία νέα καθαρή εντολή». Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη η κυβέρνηση δίνει βαρύτητα στην αποτελεσματικότητα και στα παραδοτέα, δηλαδή στην υλοποίηση κατά το μέγιστο δυνατό ποσοστό των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει το 2023.

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Ερωτηθείς για την κριτική που άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για την υψηλή αποδοχή που απολαμβάνει η εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ενώ σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό εξήγησε ότι «Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας κάνει τις επιλογές του», προσθέτοντας ότι η κοινωνία ενδιαφέρεται για λύσεις, μετρήσιμα αποτελέσματα, απαντήσεις στα αιτήματα που καθημερινά προβάλουν οι πολίτες σε σχέση με τη ζωή τους. «Δε νομίζω ότι η συζήτηση περί ενδεχόμενης μετατροπής μίας προσωπικής ατζέντας, πικρίας, παραπόνων, ο καθένα όπως θέλει να το ορίσει, ενδιαφέρει τον κόσμο», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς για την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. Ευθύμιου Μπακογιάννη, αρκέστηκε να παραπέμψει στην επιστολή παραίτησης που υπέβαλε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κ. Μπακογιάννης.