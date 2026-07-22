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Η καριέρα της ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία και σημαδεύτηκε από τη θρυλική συνεργασία και τον γάμο της με τον Μανώλη Χιώτη.

Μετά τον χωρισμό τους, η καλλιτέχνιδα ακολούθησε μια επιτυχημένη σόλο πορεία, συνεργαζόμενη με κορυφαίους δημιουργούς και κατακτώντας σημαντικές διακρίσεις στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Η δισκογραφία της περιλαμβάνει περισσότερους από 50 δίσκους με δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες που παραμένουν αναγνωρίσιμες στο ευρύ κοινό μέχρι σήμερα.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της διέμενε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, όπου συνέχισε να εκφράζει το πάθος της για το τραγούδι.

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Η ελληνική μουσική έχασε σήμερα μία από τις σπουδαιότερες φωνές της. Η Μαίρη Λίντα πέθανε σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια καριέρα που διήρκεσε σχεδόν οκτώ δεκαετίες και ένα έργο που σημάδεψε το λαϊκό και το ελαφρολαϊκό τραγούδι. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 22 Ιουλίου, με την είδηση του θανάτου της να σκορπά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους χιλιάδες θαυμαστές της.

Γεννημένη στις 9 Νοεμβρίου 1935 ως Μαίρη Δημητρακοπούλου, με καταγωγή από τον Πύργο Ηλείας, ανέβηκε στη σκηνή από παιδί. Ξεκίνησε στα «Ταλέντα» του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ και στα καμπαρέ και πολύ γρήγορα έγινε γνωστή για τη χαρακτηριστική φωνή, τη σκηνική παρουσία και το χαμόγελό της.

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Ο έρωτας με τον Μανώλη Χιώτη που έγινε θρύλος

Η γνωριμία της με τον Μανώλη Χιώτη εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους έρωτες του ελληνικού πενταγράμμου. Η ίδια είχε αφηγηθεί με τον αυθορμητισμό που τη χαρακτήριζε πως τον γνώρισε όταν ήταν μόλις 12 ετών και, όπως έλεγε γελώντας σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, «του την έπεσα πρώτη».

Σε άλλη χαρακτηριστική της εξομολόγηση είχε πει:

«Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου.»

Και χρόνια μετά τον χωρισμό τους παραδεχόταν:

«Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου ήταν ότι χώρισα με τον Χιώτη. Ακόμα και σήμερα πονάω».

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Παντρεύτηκαν το 1958, με κουμπάρα τη Ρένα Βλαχοπούλου, και δημιούργησαν ίσως το πιο λαμπερό μουσικό δίδυμο στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Μαζί κατέκτησαν τις πίστες, τον κινηματογράφο και το εξωτερικό, με εμφανίσεις ακόμη και στον Λευκό Οίκο, όπου τραγούδησαν προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου Λίντον Τζόνσον το 1964.

Η μεγάλη σόλο πορεία

Μετά τον χωρισμό της από τον Χιώτη, η Μαίρη Λίντα δεν έμεινε στη σκιά του. Αντίθετα, απέδειξε ότι ήταν μια ολοκληρωμένη ερμηνεύτρια με σπουδαία προσωπική πορεία.

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Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς, ανάμεσά τους ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις, ενώ το 1961 κατέκτησε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με την «Απαγωγή».

Υπήρξε πρότυπο για πολλές νεότερες τραγουδίστριες, όπως η Χαρούλα Αλεξίου, η Γλυκερία, η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Γαλάνη, με τις οποίες συνεργάστηκε σε διαφορετικές περιόδους της ζωής της.

Τα τραγούδια που έγιναν διαχρονικά

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Η δισκογραφία της αριθμεί περισσότερους από 50 δίσκους και δεκάδες επιτυχίες που παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:

«Απαγωγή»

«Περασμένες μου αγάπες»

«Αφού το θες»

«Δεν θέλω πια να ξαναρθείς»

«Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω»

«Δως μου το αθάνατο νερό»

«Ηλιοβασιλέματα»

«Το τελευταίο ποτηράκι»

«Μυρτιά»

«Ροδόσταμο»

«Μαργαρίτα Μαργαρώ»

«Μαρία Τσιγγάνα»

«Πάρε το δάκρυ μου».

Οι δύσκολες στιγμές που δεν έκρυψε ποτέ

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Η Μαίρη Λίντα μιλούσε πάντα ανοιχτά για τις δυσκολίες της ζωής της. Σε μία από τις πιο συγκλονιστικές εξομολογήσεις της είχε αναφέρει:

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«Δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα όμως ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου.»

Με αυτή τη φράση περιέγραφε πώς κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της χάρη στο μοναδικό της ταλέντο.

Η συνάντησή μας στη Νέα Υόρκη

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Με την Μαίρη Λίντα ήταν εξαιρετικά συγκινητική η συνάντηση που είχα μαζί της στη Νέα Υόρκη πριν από λίγες δεκαετίες όταν ένα βράδυ τραγούδησε εκεί στην ομογένεια με τα έσοδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αυτό που μου είπε και πραγματικά το πίστευε, είναι ότι χρωστάει πολλά στους ομογενείς οι οποίοι την αγάπησαν και στην σόλο καριέρα της αλλά και στην καριέρα της δίπλα στο Μανώλη Χιώτη. Και μάλιστα όπως μου τόνισε συγκεκριμένα με εκείνο το αφοπλιστικό χαμογελό της:

«Δεν υπάρχει σπίτι ομογενούς από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική και από τη Γερμανία και όπου αλλού στον κόσμο ζούνε Έλληνες και Ελληνίδες , που να μην υπάρχει δίσκος δικός μου, δίσκος μου με το Μανόλη κι άλλος ένας δίπλα με τη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη. Χρωστάμε πολλά στους ομογενείς και γι’ αυτό με μεγάλη χαρά δέχτηκα να έρθω να τραγουδήσω απόψε»

Η τελευταία συγκινητική εμφάνιση

Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, όπου παρέμενε ιδιαίτερα αγαπητή. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό συγκίνησε όσους βρέθηκαν εκεί, όταν πήρε το μικρόφωνο σε μουσική εκδήλωση του γηροκομείου και τραγούδησε ξανά, αποδεικνύοντας ότι η φωνή και το πάθος της για το τραγούδι δεν την εγκατέλειψαν ποτέ.

Η Μαίρη Λίντα δεν υπήρξε απλώς η σπουδαία παρτενέρ του Μανώλη Χιώτη. Υπήρξε μια αυτόφωτη καλλιτέχνιδα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Η φωνή της, οι ερμηνείες της και οι αναμνήσεις που χάρισε σε γενιές Ελλήνων θα συνεχίσουν να ακούγονται, σαν να μην έφυγε ποτέ