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Η καλλιτεχνική της πορεία σημαδεύτηκε από τη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα επιτυχημένο μουσικό δίδυμο.

Η ερμηνεύτρια κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1961 με το τραγούδι «Απαγωγή» που ερμήνευσε μοναδικά.

Κατά τη διάρκεια περιοδείας της στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1964, η σπουδαία τραγουδίστρια εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο για τον πρόεδρο Λύντον Τζόνσον.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας της, η Μαίρη Λίντα συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες και εμφανίστηκε στις σημαντικότερες μουσικές σκηνές της χώρας.

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Μαίρη Λίντα, μία από τις σημαντικότερες και πιο αγαπημένες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 22 Ιουλίου, με την είδηση του θανάτου της να σκορπά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους χιλιάδες θαυμαστές της.

Η Μαίρη Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 9 Νοεμβρίου 1935 και από μικρή ηλικία έδειξε το ταλέντο της στο τραγούδι. Τα πρώτα της βήματα έγιναν στα «Ταλέντα» του Ορέστη Λάσκου, ενώ αργότερα εμφανίστηκε σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής.

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Σταθμός στη ζωή και την καριέρα της υπήρξε η γνωριμία της με τον Μανώλη Χιώτη. Οι δυο τους δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 1960, με τραγούδια που έμειναν διαχρονικά. Παράλληλα, υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου δέκα χρόνια, ενώ συνεργάστηκαν τόσο στη δισκογραφία όσο και στον ελληνικό κινηματογράφο.

Η ίδια είχε μιλήσει με συγκίνηση για τη σχέση τους, χαρακτηρίζοντας τον Χιώτη «τον άνθρωπο της ζωής της» και παραδεχόμενη πως ο χωρισμός τους ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της.

Η καλλιτεχνική της πορεία συνοδεύτηκε από σημαντικές διακρίσεις. Το 1961 κέρδισε το Α’ Βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή», ενώ η πρώτη της δισκογραφική παρουσία έγινε με το «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη.

Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Μανώλη Χιώτη, η Μαίρη Λίντα τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου Λύντον Τζόνσον, μια στιγμή που αποτέλεσε ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα της.

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού συνέχισε να εμφανίζεται για δεκαετίες στις σημαντικότερες μουσικές σκηνές της χώρας, συνεργαζόμενη με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως η Χαρούλα Αλεξίου, η Γλυκερία και η Άννα Βίσση.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Μαίρη Λίντα διέμενε στο Γηροκομείο Αθηνών, όμως η φωνή και τα τραγούδια της παρέμειναν ζωντανά στη μνήμη του ελληνικού κοινού. Η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.