Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελληνική Αστυνομία επεξεργάζεται βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τις τελευταίες κινήσεις του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου πριν από τη δολοφονία του.

Οι αρχές συγκεντρώνουν υλικό από την ευρύτερη περιοχή και λαμβάνουν καταθέσεις για να διαλευκάνουν τις συνθήκες του εγκλήματος.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών εξετάζει τρία βασικά σενάρια, τα οποία αφορούν προσωπικές επαφές του θύματος, επαγγελματικές υποθέσεις ή το ενδεχόμενο ληστείας.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα κατά τις πρωινές ώρες.

Οι ερευνητές αναζητούν επίσης το άγνωστο άτομο που εμφανίζεται στα πλάνα να κινείται κοντά στο θύμα κατά την άφιξή του.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο καταγράφει τις τελευταίες ώρες του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου πριν από τη δολοφονία του, βρίσκεται πλέον στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία των ερευνών.

Όπως μετέδωσε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, στο οπτικό υλικό διακρίνεται ο ποινικολόγος το βράδυ της Δευτέρας να αφήνει το όχημά του σε χώρο στάθμευσης απέναντι από το γραφείο του και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς το κτίριο. Στα ίδια πλάνα εμφανίζεται και ένα ακόμη άτομο να κινείται σε κοντινή απόσταση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες, συγκεντρώνοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, από την πλατεία Βικτωρίας έως το τέλος της οδού 3ης Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους και επαγγελματίες, ενώ εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμη και το ενδεχόμενο συμμετοχής περισσότερων δραστών. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης οι τελευταίες συναντήσεις και οι επαφές του θύματος πριν από τη δολοφονία.

Τα τρία βασικά σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Στο ίδιο δελτίο του Star, ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας παρουσίασε τα τρία επικρατέστερα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές σχετικά με τα κίνητρα και τις συνθήκες της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου.

Όπως ανέφερε, οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών διερευνούν τρεις βασικές εκδοχές: «Σενάριο πρώτο: Κάποια πολύ προσωπική του, ιδιωτική του επαφή και κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν πήγε καλά και έγινε αυτό. Δεύτερον, κάποια υπόθεσή του, κάποια μεγάλη, τρανταχτή ενδεχομένως ή κάποια κρυφή του υπόθεση, ερευνάται και αυτό. Και το τρίτο, η ληστεία όπου έχει μόνο ένα σημείο, που λείπει το κινητό του», ανέφερε ο κ. Μπαλάσκας.

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Επιτρέψτε μου να σας πω, όσο περίεργο ή παράξενο και αν ακουστεί αυτό που θα πω, ότι για το δικό μας IQ και για το Ανθρωποκτονιών δεν είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση αυτή του Σταύρου. Όσο και αν σας ακούγεται, όπως σας ακούγεται, η ουσία είναι, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό έγκλημα σε δημόσιο πρόσωπο, σε θεσμικό παράγοντα, διότι ο Σταύρος είναι νομικός και σε έναν άνθρωπο κατά βάση αθώο, ο οποίος βρέθηκε γυμνός σε εμβρυακή στάση στο γραφείο του, νεκρός με πάρα πολλά χτυπήματα, τα περισσότερα στο κεφάλι και στον κορμό από κλωτσιές. Ας μείνουμε σε αυτά, γιατί υπάρχουν και δύο μικρά παιδιά και η υπόθεση χρειάζεται λεπτότητα».

Πολλαπλά χτυπήματα και σοβαρές κακώσεις κατέγραψε η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική εξέταση έφερε στο φως νέα στοιχεία για τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο θάνατός του προήλθε από πολλαπλά χτυπήματα που προκάλεσαν σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και τον θώρακα, από θλών και τέμνον όργανο.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δικηγόρος να δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα, πιθανότατα με γροθιές και ίσως με κλωτσιές. Παράλληλα, διερευνάται το σενάριο να προσέκρουσε βίαια σε κάποια επιφάνεια, πιθανόν στο κρεβάτι, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει τις εκτεταμένες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που διαπιστώθηκαν.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ο θάνατός του φαίνεται να σημειώθηκε κατά τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας.