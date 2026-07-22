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Με χιούμορ αντιμετώπισε η Ζεντάγια έναν θαυμαστή που της έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral στα social media.

Η ηθοποιός βρισκόταν στο κόκκινο χαλί εκδήλωσης για την προώθηση της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» στο Μεξικό, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, όταν ένας άνδρας από το συγκεντρωμένο πλήθος της φώναξε: «Θα με παντρευτείς, σε παρακαλώ;».

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«Άργησες», απάντησε γελώντας η Ζεντάγια, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Entertainment Tonight.

Η Ζεντάγια διατηρεί σχέση με τον Τομ Χόλαντ από το 2017. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2024, ενώ πριν από λίγους μήνες ο στυλίστας της ηθοποιού αποκάλυψε ότι οι δυο τους είχαν παντρευτεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Τομ Χόλαντ σε συνέντευξή του τον Ιούνιο, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον γάμο τους.