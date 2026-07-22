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Τη Ζεντάγια αποκάλεσε δημόσια «σύζυγό» του ο Τομ Χόλαντ, όταν ρωτήθηκε ποιο πρόσωπο θα επέλεγε για μια καλοκαιρινή απόδραση στην Ελλάδα.

Ο 30χρονος ηθοποιός συμμετείχε σε μια σειρά γρήγορων ερωτήσεων στο βρετανικό podcast Dish και, μεταξύ άλλων, κλήθηκε να απαντήσει με ποια διασημότητα θα ήθελε να κάνει διακοπές στη χώρα μας.

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Η απάντησή του ήταν η Ζεντάγια, με τον ίδιο να σχολιάζει: «Νομίζω πως η σύζυγός μου θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Θα ήταν λίγο περίεργο να πω: “Συγγνώμη αγάπη μου, αλλά θα πάω με τον Ματ (Ντέιμον)”».

Ο παρουσιαστής συνέχισε το αστείο, λέγοντας: «Θα πας δέκα μέρες στη Μύκονο με τον Ματ Ντέιμον».

Οι αναφορές στη Ζεντάγια και η «Οδύσσεια»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τομ Χόλαντ αναφέρεται δημόσια στη Ζεντάγια κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, στην οποία οι δύο ηθοποιοί συμπρωταγωνιστούν.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, είχε αποκαλύψει ότι συζήτησε μαζί της την πρόταση να συμμετάσχει στην ταινία. Όπως είχε πει, εκείνη του ανέφερε: «Θα σε αφήσω αν δεν κάνεις την “Οδύσσεια”», με τον ίδιο να μεταφέρει τη δήλωση με χιουμοριστικό τρόπο.

Ο Τομ Χόλαντ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά τον Ιούνιο ότι έχει παντρευτεί τη Ζεντάγια. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Homecoming» το 2017, ενώ η σχέση τους έγινε γνωστή το 2021.

Φέτος, το ζευγάρι πρωταγωνιστεί μαζί τόσο στην «Οδύσσεια» όσο και στην ταινία «Spider-Man: Brand New Day».