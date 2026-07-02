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Στη Νέα Υόρκη η πρωταγωνίστρια επέλεξε μια εμφάνιση εμπνευσμένη από την αρχαιοελληνική αισθητική για τον ρόλο της θεάς Αθηνάς.

Το λευκό σύνολο που φόρεσε η ηθοποιός περιελάμβανε αέρινο φόρεμα με χρυσές λεπτομέρειες και εντυπωσιακά σανδάλια της μόδας.

Η δημοφιλής καλλιτέχνις υπέγραψε αυτόγραφα σε θαυμαστές της κατά την έξοδό της από το ξενοδοχείο για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

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Με μια εμφάνιση που παρέπεμπε στην αισθητική της αρχαίας Ελλάδας, η Ζεντάγια εγκαινίασε την προωθητική περιοδεία της ταινίας «Οδύσσεια».

zendaya photographed for ‘the odyssey’ press tour in nyc ! pic.twitter.com/k6ufsJdLT0 Advertisement Advertisement July 1, 2026

Zendaya for The Odyssey press wearing Khaite Resort 2027🪽 pic.twitter.com/ctUNYyoGAQ — linda (@itgirlbackup) July 1, 2026

Λίγες ημέρες μετά τις εμφανίσεις της για την προώθηση του «Spider-Man: Brand New Day», η δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για τις εκδηλώσεις που αφορούν τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, στην οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά. Για την περίσταση επέλεξε μια ενδυματολογική πρόταση εμπνευσμένη από τον ρόλο της και την αρχαιοελληνική αισθητική.

Την 1η Ιουλίου, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε να αποχωρεί από ξενοδοχείο φορώντας ένα λευκό, αέρινο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και βολάν, του οποίου η γραμμή θύμιζε αρχαιοελληνικό χιτώνα. Το σύνολο συμπλήρωνε μια μαύρη ζώνη που έμοιαζε με σχοινί και διέθετε χρυσές λεπτομέρειες, ενώ οι χρυσαφένιες gladiator σαγιονάρες και τα διακριτικά σκουλαρίκια ολοκλήρωναν την κομψή εμφάνισή της.

more of Zendaya in nyc for ‘the odyssey’ pic.twitter.com/FS9vD2sdxt — Zendaya Fan Account🇵🇸 (@zendayacomz) July 2, 2026

#zendaya #theodyssey ♬ angeleyes – Jaquavious @whoopsee.it Mentre cresce l’attesa per l’uscita ufficiale di The Odyssey, sempre più vicina, aumentano anche gli avvistamenti dei protagonisti del nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan nelle capitali della moda e del cinema. Dopo il successo di The Drama, quello di Euphoria e l’hype per il nuovo capitolo di Spider-Man, che la vedrà nuovamente sul set accanto al marito Tom Holland, Zendaya è pronta a inaugurare il tour di première dedicato alla trasposizione cinematografica dell’omonimo poema epico di Omero. Immancabile il suo impeccabile method dressing. A New York, l’attrice ha interpretato alla perfezione l’estetica del film indossando un sofisticato look total white firmato Khaite Resort 2027: un completo in seta composto da una camicia con maniche a sbuffo e profondo scollo a V, enfatizzato da una cintura nera con dettagli dorati, abbinata a una gonna midi dal taglio morbido. A completare il look, un paio di sandali dalle linee essenziali firmati Louboutin, perfetto richiamo a una moderna dea Atena, il personaggio che Zendaya porterà sul grande schermo. [📷 Snapix 📹 BACKGRID] ⁠ #whoopsee