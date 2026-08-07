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Το ζευγάρι επέβαλε αυστηρά μέτρα ασφαλείας απαγορεύοντας τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε καλεσμένους και προσωπικό για την αποφυγή διαρροών.

Η εκδήλωση διατηρήθηκε μακριά από τη δημοσιότητα, συνεχίζοντας την πάγια τακτική των δύο ηθοποιών να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή.

Προηγούμενες δηλώσεις του Τομ Χόλαντ και του στιλίστα της Ζεντάγια είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί.

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Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια φέρεται να πραγματοποίησαν πρόσφατα μια πολυτελή γαμήλια δεξίωση, την οποία κατάφεραν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας χάρη σε αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 2016 στα γυρίσματα της ταινίας Spider-Man: Homecoming, έχει επιλέξει από την αρχή της σχέσης του να προστατεύει την ιδιωτική του ζωή, κρατώντας μυστικές σημαντικές προσωπικές στιγμές, όπως ο αρραβώνας και ο γάμος του.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, οι δύο ηθοποιοί διοργάνωσαν στις αρχές της εβδομάδας μια λαμπερή δεξίωση στο πολυτελές Beaverbrook Hotel στο Σάρεϊ της Αγγλίας. Το πεντάστερο ξενοδοχείο, που στεγάζεται σε ιστορική βικτωριανή έπαυλη, έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο συγγραφέας του The Jungle Book Ράντγιαρντ Κίπλινγκ και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Πώς κράτησαν μυστική τη δεξίωση

Παρά το έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για το ζευγάρι, δεν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες ή πληροφορίες από την εκδήλωση. Όπως αναφέρει η The Sun, τόσο οι καλεσμένοι όσο και το προσωπικό του ξενοδοχείου δεν είχαν πρόσβαση στα κινητά τους τηλέφωνα καθ’ όλη τη διάρκεια της δεξίωσης, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε διαρροή.

«Ο Τομ και η Ζεντάγια έκαναν τα πάντα για να μην κυκλοφορήσουν πληροφορίες ή φωτογραφίες, γι’ αυτό ούτε οι καλεσμένοι ούτε το προσωπικό επιτρεπόταν να έχουν μαζί τους τα κινητά τους», ανέφερε η πηγή.

Το συγκεκριμένο μέτρο έχει εφαρμοστεί και από άλλα διάσημα ζευγάρια στις γαμήλιες εκδηλώσεις τους, με στόχο τη διασφάλιση της ιδιωτικότητάς τους.

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Χόλαντ είχε ουσιαστικά επιβεβαιώσει ότι ο γάμος τους είχε ήδη πραγματοποιηθεί, όταν σε συνέντευξή του στο Esquire κλήθηκε να σχολιάσει τις εικόνες που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσίαζαν ψευδώς το ζευγάρι να παντρεύεται στη λίμνη Κόμο.

«Όχι, γιατί όλοι ήταν εκεί. Αυτό είναι το μόνο που θα πω.»

Αντίστοιχες αναφορές είχε κάνει και ο στιλίστας της Zendaya, Law Roach, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι η τελετή είχε ήδη γίνει. «Ο γάμος έχει ήδη γίνει. Τον χάσατε», ανέφερε χαρακτηριστικά.