Με μια εντυπωσιακή μαύρη τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ και μακριά ουρά εμφανίστηκε η Ζεντάγια στην πρεμιέρα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» στο Λος Άντζελες.
Η διάσημη ηθοποιός συγκέντρωσε τα βλέμματα με τη δημιουργία που επέλεξε να φορέσει, η οποία ξεχώρισε από τις προηγούμενες εμφανίσεις της, συνδυάζοντας στοιχεία υψηλής ραπτικής με έντονη θηλυκότητα.
Το φόρεμά της διέθετε εφαρμοστό κορσέ με βαθύ ντεκολτέ και λεπτές τιράντες, ενώ η ασύμμετρη φούστα είχε ιδιαίτερα πλούσιο όγκο, ψηλό σκίσιμο στο πόδι και εντυπωσιακή μακριά ουρά.
Το σύνολο ολοκληρώθηκε με λεπτό μαύρο καλσόν, μαύρες γόβες με διαφάνειες και διακριτικά σκουλαρίκια. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε χαμηλή κοτσίδα, ενώ οι αφέλειές της ήταν χτενισμένες έτσι ώστε να σχηματίζουν ιδιαίτερα μοτίβα γύρω από το πρόσωπό της.