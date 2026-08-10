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Η ηθοποιός εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την εμφάνιση της Jiwa, με το σχετικό βίντεο της αλληλεπίδρασής τους να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο.

Η Jiwa, η οποία ενσωματώνει το χιτζάμπ στις θεματικές της ενδυματολογικές επιλογές, εργάζεται πλέον επαγγελματικά ως παρουσιάστρια και δημιουργός περιεχομένου στον χώρο του κινηματογράφου.

Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδηγώντας τη σε συνεργασίες με μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο και συνεντεύξεις με κορυφαίους αστέρες του Χόλιγουντ.

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Ένα εντυπωσιακό χρυσό φόρεμα με κουκούλα, εμπνευσμένο από την ταινία «Οδύσσεια», κατάφερε να τραβήξει την προσοχή της Ζεντάγια, χαρίζοντας στη δημιουργό του μία απρόσμενη στιγμή που σύντομα έγινε viral.

Η 29χρονη Zainab Jiwa, δημιουργός περιεχομένου και παρουσιάστρια από τη Βρετανία, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά τη συνάντησή της με την ηθοποιό στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο.

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Λίγες ώρες πριν από την εκδήλωση, η Jiwa είχε μοιραστεί στο TikTok ένα βίντεο τύπου «get ready with me», στο οποίο προετοιμαζόταν για την επίσημη εμφάνισή της. Στο βίντεο μάλιστα ζητούσε βοήθεια προκειμένου να καταφέρει να φορέσει τον κορσέ που συνόδευε το σύνολό της.

Για την πρεμιέρα, επέλεξε ένα ειδικά σχεδιασμένο χρυσαφί φόρεμα με κουκούλα, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από την αισθητική της «Οδύσσειας». Η ιδιαίτερη εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Ζεντάγια, η οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά στην ταινία.

Όπως περιέγραψε η ίδια στο BBC, η ηθοποιός πέρασε από μπροστά της, την κοίταξε και έμεινε με το στόμα ανοιχτό.

«Το ίδιο έπαθα κι εγώ», είπε η 29χρονη, περιγράφοντας ότι για λίγες στιγμές οι δυο τους απλώς κοιτάζονταν. Στη συνέχεια, όπως θυμάται, η Ζεντάγια αντέδρασε με ενθουσιασμό, λέγοντάς της: «Θεέ μου, καταπληκτικό, καταπληκτικό», πριν συνεχίσει να προχωρά. «Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω. Και μόνο η σκέψη ότι πρόσεξε το ρούχο μου με ξετρέλανε», ανέφερε η Jiwa.

Η σύντομη αυτή αλληλεπίδραση καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες εξαπλώθηκε στα social media. Το σχετικό κλιπ συγκέντρωσε περίπου 19 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, ενώ η Jiwa είδε το κινητό της να γεμίζει με ειδοποιήσεις.

Η δική της εκδοχή του «method dressing»

Η Zendaya έχει γίνει τα τελευταία χρόνια γνωστή για τις θεματικές εμφανίσεις της στις κινηματογραφικές πρεμιέρες, ακολουθώντας την πρακτική του «method dressing». Σε συνεργασία με τον στιλίστα της, επιλέγει looks που συνδέονται αισθητικά και θεματικά με τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί.

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Ανάλογη προσέγγιση ακολουθεί και η Jiwa, δημιουργώντας για κάθε κινηματογραφική πρεμιέρα ένα διαφορετικό σύνολο που αντλεί έμπνευση από την εκάστοτε ταινία. Η ίδια συνδυάζει με αυτόν τον τρόπο τις δύο μεγάλες της αγάπες, τη μόδα και τον κινηματογράφο.

Ως μουσουλμάνα που φορά χιτζάμπ, συχνά ξεχωρίζει στις κινηματογραφικές εκδηλώσεις, καθώς είναι από τις λίγες γυναίκες που εμφανίζονται στο κόκκινο χαλί με καλυμμένα τα μαλλιά τους. Για την ίδια, ωστόσο, το χιτζάμπ αποτελεί μέρος της δημιουργικής διαδικασίας και όχι εμπόδιο στην επιλογή των εμφανίσεών της.

«Ακόμη κι αν είσαι καλυμμένη, μπορείς να βρεις τρόπο να μείνεις πιστή στο θέμα», εξηγεί σε συνέντευξή της στο BBC.

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Η σχέση της με τη μόδα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, ενώ παράλληλα ανέπτυξε έντονο ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο. Αρχικά, αντιμετώπιζε τις δύο αυτές δραστηριότητες ως προσωπικά ενδιαφέροντα, δημοσιεύοντας στα social media βίντεο για ταινίες που αγαπούσε και δημιουργώντας outfits βασισμένα στην αισθητική τους.

Με την πάροδο του χρόνου, το περιεχόμενό της άρχισε να προσελκύει την προσοχή μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο, ανοίγοντας τον δρόμο για επαγγελματικές συνεργασίες.

Από το TikTok στις συνεντεύξεις με σταρ του Χόλιγουντ

Σημαντικό βήμα στην πορεία της ήταν η πρόσκληση από τη Disney σε συνέντευξη Τύπου για τη σειρά «Moon Knight». Εκεί είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους πρωταγωνιστές της παραγωγής, κάνοντας τα πρώτα της βήματα ως παρουσιάστρια σε μεγάλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές διοργανώσεις.

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Η ίδια αρχικά θεώρησε ότι το μήνυμα της Disney ήταν απάτη. Παρότι η πρώτη της συνέντευξη δεν αποτελεί για εκείνη την καλύτερη ανάμνηση της καριέρας της, έκτοτε έχει καταφέρει να εξελιχθεί σημαντικά.

«Δεν μπορώ να τη δω ξανά. Δεν ήμουν καθόλου καλή», παραδέχεται.

Σήμερα, η Jiwa εργάζεται πλέον ως δημιουργός περιεχομένου και παρουσιάστρια σε πλήρη απασχόληση, έχοντας συναντήσει και πάρει συνεντεύξεις από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων οι Denzel Washington, Paul Mescal και Tom Hiddleston.

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