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Η Ζεντάγια εντυπωσίασε με μία ακόμη θεματική εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας ένα φόρεμα εμπνευσμένο από τον Spider-Man για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του δημοφιλούς υπερήρωα στο Λονδίνο.

Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» την Πέμπτη 25 Ιουνίου στην πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day, κλέβοντας τις εντυπώσεις με μια δημιουργία του John Galliano από τη συλλογή Άνοιξη 1997.

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The queen of theme dressing 👏 Zendaya shows off the spider web back of her dress on the carpet in London today for #SpiderManBrandNewDay press 🕸️



More looks for the press tour here: https://t.co/es88XqNchq (Video: Getty) pic.twitter.com/AcdsxTyXf9 — Deadline (@DEADLINE) June 25, 2026

Το μεταξωτό φόρεμα ξεχώριζε για τον εντυπωσιακό ιστό αράχνης που σχηματιζόταν στην πλάτη από αστραφτερές αλυσίδες και κρύσταλλα, παραπέμποντας στον εμβληματικό ήρωα της Marvel. Παράλληλα, το μπούστο ήταν διακοσμημένο με λαμπερά κοσμήματα, ενώ το σύνολο ολοκληρώθηκε με σατέν γόβες.

Η Ζεντάγια επέλεξε να συνδυάσει την εμφάνισή της με κοσμήματα της Tiffany & Co., μεταξύ των οποίων κρίκοι Sixteen Stone από πλατίνα και κίτρινο χρυσό με διαμάντια, βραχιόλι της ίδιας σειράς, καθώς και δύο διαμαντένια δαχτυλίδια.

Βίντεο από την εμφάνισή της δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο στιλίστας της, Law Roach, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Μην μου δίνετε ένα θέμα, γιατί θα το απογειώσω».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ζεντάγια και ο Law Roach αντλούν έμπνευση από τον κόσμο του Spider-Man. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιοδείας για την προώθηση της νέας ταινίας, οι εμφανίσεις της ηθοποιού ακολουθούν τη θεματολογία του διάσημου υπερήρωα.

Η ταινία Spider-Man: Brand New Day αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου.

Zendaya sizzles in a backless gown with intricate spiderweb detail as she perfects 'method dressing' at Spider-Man photocall in London https://t.co/AokyzTCbQr — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 25, 2026