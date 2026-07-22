Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αεροσκάφος της EasyJet με προορισμό το Λίβερπουλ επέστρεψε στην Τενερίφη λόγω συμπλοκής στην οποία ενεπλάκησαν δέκα επιβάτες κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο κυβερνήτης αποφάσισε την επιστροφή του αεροσκάφους τριάντα λεπτά μετά την απογείωση, θεωρώντας ότι το περιστατικό έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτήσης.

Αστυνομικές δυνάμεις ανέμεναν το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο κατόπιν αιτήματος του πληρώματος για την αντιμετώπιση της ανάρμοστης συμπεριφοράς των επιβατών.

Μετά την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων ατόμων, το αεροσκάφος που μετέφερε 186 επιβάτες συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τον προορισμό του.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τέτοια περιστατικά, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ευημερία του προσωπικού και των επιβατών της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα αεροσκάφος της EasyJet με προορισμό το Λίβερπουλ αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Tενερίφη, όταν ξέσπασε μαζικός καβγάς μεταξύ επιβατών κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10 άτομα ενεπλάκησαν στη συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην πτήση EZY3352.

Advertisement

Advertisement

Ο κυβερνήτης αποφάσισε να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο περίπου 30 λεπτά μετά την απογείωση, κρίνοντας ότι το επεισόδιο αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια της πτήσης, σύμφωνα με τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

Με την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Τενερίφης, αστυνομικές δυνάμεις περίμεναν το αεροσκάφος έπειτα από αίτημα του πληρώματος.

Αφού το περιστατικό αντιμετωπίστηκε, το αεροσκάφος, που μετέφερε 186 επιβάτες, συνέχισε κανονικά το ταξίδι του προς το Λίβερπουλ.

Mass 10-person brawl on easyJet flight to UK forces plane to turn back to Tenerifehttps://t.co/9AIDxArFsI — The Sun (@TheSun) July 22, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η EasyJet ανέφερε ότι η πτήση «επέστρεψε στο αεροδρόμιο και την υποδέχθηκε η αστυνομία λόγω ομάδας επιβατών που επέδειξε ανάρμοστη και διαταρακτική συμπεριφορά», προσθέτοντας ότι στη συνέχεια το δρομολόγιο συνεχίστηκε κανονικά.

Η εταιρεία υπογράμμισε επίσης ότι το ιπτάμενο και το επίγειο προσωπικό της είναι εκπαιδευμένα να αξιολογούν και να διαχειρίζονται άμεσα τέτοιες καταστάσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται ποτέ σε κίνδυνο η ασφάλεια της πτήσης και των επιβατών.

Advertisement

«Αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους περιστατικά με απόλυτη σοβαρότητα και δεν ανεχόμαστε τέτοιου είδους συμπεριφορά απέναντι στο προσωπικό μας. Η ασφάλεια και η ευημερία επιβατών και πληρώματος αποτελεί πάντα την ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η αεροπορική εταιρεία.

Από την πλευρά του, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας εξέφρασε τη στήριξή του προς τα πληρώματα και τους επιβάτες, σημειώνοντας ότι «αναγκάζονται όλο και συχνότερα να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις».

easyJet uçağı kavgacı yolcular nedeniyle Tenerife’ye geri döndü https://t.co/T7om9kcSZA Advertisement July 21, 2026

Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας πρόσθεσε: «Το πλήρωμα της πτήσης από το Tenerife South Airport προς το Liverpool μάς ενημέρωσε περίπου 30 λεπτά μετά την απογείωση ότι έπρεπε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο και ζήτησε την παρουσία της αστυνομίας κατά την άφιξη.

»Μια ομάδα περίπου 10 επιβατών είχε εμπλακεί σε συμπλοκή μέσα στο αεροσκάφος και ο κυβερνήτης αποφάσισε να επιστρέψει, καθώς το περιστατικό αποτελούσε κίνδυνο για την ασφάλεια της πτήσης.

»Επιταχύναμε όσο ήταν δυνατόν τη διαδικασία επιστροφής, ενώ παράλληλα συντονιστήκαμε με το αεροδρόμιο για την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Advertisement

»Το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς κανένα περαιτέρω απρόοπτο και απελευθέρωσε τον διάδρομο προσγείωσης 07 χωρίς προβλήματα.»