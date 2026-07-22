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Βαρύτατες κακώσεις διαπιστώθηκαν στη σορό του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου κατά τη νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Με βάση τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, προκύπτει ότι ο γνωστός ποινικολόγος δολοφονήθηκε με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο, έχοντας δεχθεί επανειλημμένα χτυπήματα, ενώ σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, ο Σταύρος Γεωργίου μπορούσε να είναι ακόμα και έως 12 ώρες νεκρός.

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Σημαντικό είναι το στοιχείο ότι η κεντρική πόρτα του γραφείου δεν είχε παραβιαστεί γεγονός που σημαίνει ότι, ο δράστης ή οι δράστες -δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα-, ήταν γνωστοί του γνωστού ποινικολόγου.

Στο «μικροσκόπιο» κάμερες ασφαλείας, αποτυπώματα και DNA

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί του Εγκληματολογικού έχουν ήδη συλλέξει σημαντικό αποδεικτικό υλικό, μεταξύ του οποίου αποτυπώματα και γενετικό υλικό (DNA), με στόχο να αξιοποιηθούν για την ταυτοποίηση των δραστών όταν αυτοί εντοπιστούν.

Παράλληλα, έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, όπου στεγάζεται το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου.

Το υλικό αυτό πρόκειται να αναλυθεί διεξοδικά, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης.

«Ήταν ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος»

Μιλώντας στην κάμερα του Open, πελάτες και γείτονες του Σταύρου Γεωργίου αναφέρονται σε αυτόν ως «έναν καλό και ήσυχο άνθρωπο».

Μία πελάτισσα του περογράφει με δάκρυα στα μάτια: «Προχθές είμασταν εδώ για μία δική μας υπόθεση έως τις 12.30 τη νύχτα. Μας βοηθούσε πάρα πολύ. Μου έλεγε ότι τώρα θα πάει διακοπές με τις κόρες του, δύο διδυμούλες. Βασιζόμουν σε εκείνον». Από την άλλη, ένας άνδρας που διατηρεί το ιατρείο του στο ίδιο κτίριο, μίλησε για τη χθεσινή νύχτα λέγοντας: «Εγώ έφυγα από το ιατρείο στις 09.15 το βράδυ. Δεν άκουσα τίποτα και ποτέ δεν άκουγα, ήταν πολύ ήσυχος».