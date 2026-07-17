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Η μητέρα προκάλεσε θανατηφόρα εγκαύματα στο βρέφος εκθέτοντάς το παρατεταμένα στη θερμότητα ενός πιστολακιού μαλλιών.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποδείχθηκε ότι το βρέφος βρισκόταν υπό την αποκλειστική φροντίδα της μητέρας του όταν συνέβη το μοιραίο περιστατικό.

Η 28χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο τα στοιχεία της έρευνας και η παρουσία DNA του παιδιού στη συσκευή οδήγησαν στην καταδίκη της.

Η ποινή για την Κόρτνι Γκάρτσορ αναμένεται να ανακοινωθεί από το δικαστήριο στις 14 Αυγούστου.

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Ένοχη για τη δολοφονία της μόλις τριών μηνών κόρης της κρίθηκε στη Σκωτία η 28χρονη Κόρτνι Γκάρτσορ, καθώς, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, προκάλεσε στο βρέφος θανατηφόρα τραύματα από παρατεταμένη έκθεση στη θερμότητα που εξέπεμπε ένα πιστολάκι μαλλιών.

Η μικρή Ντάλια-Ρόουζ πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2023 στο Πίτερχεντ του Αμπερντίνσαϊρ, αφού υπέστη σοβαρά εγκαύματα από τη συνεχή θερμότητα της συσκευής.

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Mother guilty of killing baby daughter in Aberdeenshire with heat from hairdryer https://t.co/cjMiIgfQLe — Sky News (@SkyNews) July 16, 2026

Η Γκάρτσορ αρνήθηκε την κατηγορία της δολοφονίας, ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο του Αμπερντίν την έκρινε ένοχη, καταλήγοντας ότι ενήργησε με «πλημμεληματικό και απερίσκεπτο» τρόπο. Όπως αναφέρθηκε κατά τη διαδικασία, το βρέφος βρισκόταν αποκλειστικά υπό τη φροντίδα της μητέρας του τη στιγμή που υπέστη τους θανατηφόρους τραυματισμούς. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η έντονη θερμότητα από το πιστολάκι προκάλεσε τόσο σοβαρές βλάβες, ώστε τελικά οδήγησαν στον θάνατο της Ντάλια-Ρόουζ.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ακόμη ότι η 28χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό. Παράλληλα, το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι το βρέφος είχε εγκαύματα στο 18% της επιφάνειας του σώματός του, ενώ οι έρευνες εντόπισαν DNA της μικρής πάνω στο πιστολάκι μαλλιών.

Στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στους ενόρκους περιλαμβανόταν και η ηχογράφηση της κλήσης που είχε πραγματοποιήσει η ίδια στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε αυτή ανέφερε ότι το παιδί της είχε «γίνει μωβ» όσο εκείνη κοιμόταν. Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι, τη στιγμή του συμβάντος, στο σπίτι βρίσκονταν μόνο η μητέρα και το βρέφος. Κατά συνέπεια, όπως τόνισε, η Γκάρτσορ ήταν το μοναδικό άτομο που θα μπορούσε να είχε θέσει σε λειτουργία το πιστολάκι.

Scots tot allegedly killed with hairdryer 'was dead when blasted with device' https://t.co/kJROR99vUk — The Scottish Sun (@ScottishSun) July 15, 2026

Η Αστυνομία της Σκωτίας γνωστοποίησε ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο της Ντάλια-Ρόουζ στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, έπειτα από κλήση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της Σκωτίας. Ακολούθησε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη της Κόρτνι Γκάρτσορ και στην απαγγελία κατηγοριών εις βάρος της τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

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Σε δήλωσή του, ο επιθεωρητής Τζέιμς Κάλαντερ χαρακτήρισε τον θάνατο ενός παιδιού «ιδιαίτερα οδυνηρό», σημειώνοντας πως στην προκειμένη περίπτωση η τραγωδία είναι ακόμη πιο συγκλονιστική, καθώς το παιδί έχασε τη ζωή του «στα χέρια ενός γονέα».

«Τα παιδιά είναι ανυπεράσπιστα και πρέπει να προστατεύονται», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στην έρευνα επηρεάστηκαν βαθιά από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε η Ντάλια-Ρόουζ, όμως παρέμειναν προσηλωμένοι στον στόχο να αποκαλύψουν την αλήθεια και να οδηγήσουν τον υπεύθυνο ενώπιον της Δικαιοσύνης.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και ευαίσθητη έρευνα, καθώς και την τοπική κοινωνία για την υπομονή και τη συνεργασία που επέδειξε», δήλωσε ο επιθεωρητής. Η Κόρτνι Γκάρτσορ αναμένεται να εμφανιστεί ξανά ενώπιον του δικαστηρίου στις 14 Αυγούστου, οπότε και θα ανακοινωθεί η ποινή που θα της επιβληθεί.

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Με πληροφορίες από BBC