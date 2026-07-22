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Οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Την Παρασκευή αναμένονται τοπικά ισχυρές καταιγίδες και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα σε τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, παρουσιάζοντας αστάθεια στον καιρό.

Το επόμενο πενθήμερο χαρακτηρίζεται από μελτέμια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σταδιακά μεταξύ 31 και 36 βαθμών Κελσίου.

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Μετά την κορύφωση του ισχυρού κύματος ζέστης της Τετάρτης, ο καιρός αλλάζει πρόσωπο. Ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια ρίχνουν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται οι βοριάδες στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αλλά και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων του Meteo, του Κλέαρχου Μαρουσάκη και του Θοδωρή Κολυδά, το επόμενο πενθήμερο θα χαρακτηρίζεται από έντονα μελτέμια, αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς και κατά τόπους απογευματινές καταιγίδες, με την Παρασκευή να είναι η πιο άστατη ημέρα της περιόδου.

Απόψε – Τετάρτη προς Πέμπτη

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Η νύχτα θα κυλήσει γενικά αίθρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φθάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τη μέρα του καύσωνα, προσφέροντας πιο δροσερές συνθήκες κυρίως στα ηπειρωτικά.

Πέμπτη

Η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Στα βόρεια ορεινά θα αναπτυχθούν το μεσημέρι λίγες νεφώσεις, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 31 έως 34 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά και τοπικά έως 35°C στη νότια χώρα. Στην Αθήνα αναμένονται έως 34°C και στη Θεσσαλονίκη περίπου 32°C. Οι βοριάδες θα φθάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, διατηρώντας υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη και περιοχές της ανατολικής Στερεάς. Οι θάλασσες στο Αιγαίο θα είναι αισθητά ταραγμένες.

Παρασκευή

Πρόκειται για την πιο άστατη ημέρα του πενθημέρου. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια στα κεντρικά και βόρεια, φέρνοντας βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σε τμήματα της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, συνοδευόμενα από πρόσκαιρα μπουρίνια και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι έως 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή ακόμη πτώση.

Σάββατο

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Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείονται λίγοι όμβροι στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 31 και 34 βαθμών, ενώ τα μελτέμια θα εξακολουθήσουν να πνέουν με ένταση 5 έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, διατηρώντας πολύ υψηλό τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Κυριακή

Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες μόνο απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να δημιουργούνται συνθήκες καύσωνα. Στα πελάγη θα συνεχιστούν οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, το Καρπάθιο και το ανατολικό Αιγαίο.

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Δευτέρα

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ελαφρά, φθάνοντας τους 34 έως 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Τα μελτέμια θα παραμείνουν ενεργά στο Αιγαίο με εντάσεις έως 6 μποφόρ, στοιχείο που θα συνεχίσει να ευνοεί την εξάπλωση πυρκαγιών όπου εκδηλωθούν. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη στην ύπαιθρο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

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