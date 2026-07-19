Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα εισέρχεται στην πιο θερμή φάση του καλοκαιριού με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Η κορύφωση του καύσωνα τοποθετείται τη Δευτέρα και την Τρίτη, με τοπικά σενάρια να μην αποκλείουν ακραίες τιμές έως 43 βαθμούς Κελσίου σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει σε ισχύ για πολλές περιοχές της χώρας λόγω των συνθηκών που επικρατούν.

Από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού με ισχυρή αστάθεια, βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Η χώρα εισέρχεται από σήμερα, Κυριακή, στην πιο θερμή φάση του φετινού καλοκαιριού. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει έως 40 βαθμούς σήμερα και τοπικά 40–41 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη.

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Οι 42 βαθμοί θεωρούνται πιθανοί κυρίως στη Λαμία, στη Θεσσαλία και κατά τόπους σε Βοιωτία, Αργολίδα και Λακωνία.

Οι 43 βαθμοί αποτελούν το πιο ακραίο και πολύ τοπικό σενάριο για την Τρίτη, κυρίως σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Βοιωτία – δεν είναι γενικευμένη ούτε επίσημη πρόγνωση της ΕΜΥ.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος κάνει λόγο για καύσωνα τεσσάρων έως πέντε ημερών, με 39–41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για παρατεταμένο επεισόδιο.

Ο Θοδωρής Κολυδάς τοποθετεί την κορύφωση τη Δευτέρα και την Τρίτη, αλλά υπενθυμίζει ότι τα προγνωστικά μοντέλα παρουσιάζουν αποκλίσεις ακόμη και πέντε βαθμών.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι μετά την Τετάρτη η θερμή αέρια μάζα θα συγκρουστεί με ψυχρότερες αέριες μάζες από την Ευρώπη, προκαλώντας ισχυρή αστάθεια, βροχές, καταιγίδες και απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Κυριακή 19 Ιουλίου – Έως 40°C και πιθανώς 41°C στη Θεσσαλία

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

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Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38–40 βαθμούς στα ηπειρωτικά και ενδεχομένως τοπικά τους 41 στη Θεσσαλία. Στην κεντρική Μακεδονία αναμένονται 39–40 βαθμοί, στα δυτικά ηπειρωτικά 38–39, στις Κυκλάδες 33 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 35–37 βαθμοί. Στη νότια Κρήτη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά θα σημειωθούν 37–38 βαθμοί.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2–4 μποφόρ στα δυτικά και βόρεια και βόρειοι 3–5 μποφόρ στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6. Οι θάλασσες θα είναι λίγο έως μέτρια ταραγμένες και τοπικά περισσότερο ταραγμένες στο νότιο Αιγαίο.

Υψηλός, κατηγορίας 3, είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Αιτωλοακαρνανία, Ήπειρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Ιόνιο και νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Χάρτης Πολιτικής Προστασίας.

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Αθήνα – Από 37°C της ΕΜΥ έως τοπικά 39°C του meteo

Αίθριος καιρός με ασθενείς ανέμους 2–4 μποφόρ. Η ΕΜΥ δίνει μέγιστη 37 βαθμούς, ενώ το meteo.gr προβλέπει 37–38 και ενδεχομένως τοπικά στον νομό 39 βαθμούς. Στα ανατολικά και παραθαλάσσια τμήματα θα είναι κατά 2–3 βαθμούς χαμηλότερη. Η νύχτα θα παραμείνει ιδιαίτερα ζεστή στο κέντρο.

Θεσσαλονίκη – Έως 35–36°C

Ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα και πιθανότητα όμβρου στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2–3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35–36 βαθμούς.

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Δευτέρα 20 Ιουλίου – Κορύφωση με 40–41°C και τοπικά πιθανώς 42°C

Η Δευτέρα θα είναι μία από τις δυσκολότερες ημέρες. Στα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38–39 και τοπικά τους 40–41 βαθμούς. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Σέρρες και κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλικό κάμπο, Λαμία, Βοιωτία, Αγρίνιο, εσωτερικό Πελοποννήσου, Αργολίδα και Σπάρτη.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για 41–42 βαθμούς στη Λαμία και τοπικά στην Αργολίδα και στη Σπάρτη. Στα νησιά θα σημειωθούν 35–37 βαθμοί και στις Κυκλάδες 33–34.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3–5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6. Οι θάλασσες θα είναι μέτρια και τοπικά αρκετά ταραγμένες στα περάσματα του Αιγαίου. Πιθανοί τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοανατολικά ορεινά.

Τρίτη 21 Ιουλίου – Τα 40–41°C της ΕΜΥ και το ακραίο σενάριο των 43°C

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν. Η ΕΜΥ προβλέπει 38–39 και τοπικά 40–41 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Σε επιβαρυμένες πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας είναι πιθανοί οι 42 βαθμοί.

Ορισμένες αριθμητικές προγνώσεις και μετεωρολογικές εκτιμήσεις δεν αποκλείουν πολύ τοπικά ακόμη και 43 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Βοιωτία. Πρόκειται, όμως, για το ανώτερο και πιο αβέβαιο σενάριο και όχι για θερμοκρασία που προβλέπεται σε εκτεταμένες περιοχές.

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Στα δυτικά ευνοείται μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Το απόγευμα μπορεί να εκδηλωθούν καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι βόρειοι 3–5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Απαιτείται προσοχή σε ξαφνικές ριπές κοντά στις καταιγίδες.

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Τετάρτη 22 Ιουλίου – Δύο διαφορετικά πρόσωπα του καιρού

Στη βόρεια Ελλάδα θα αρχίσει η υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τοπικές βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Η πτώση θα επεκταθεί σταδιακά προς τα κεντρικά.

Στη νότια Ελλάδα, όμως, η ζέστη θα επιμείνει. Σε Αττική, Βοιωτία, ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο οι μέγιστες μπορεί να παραμείνουν στους 38–40 βαθμούς. Ο Κώστας Λαγουβάρδος θεωρεί πιθανό η Αθήνα να πλησιάσει τοπικά τους 39–40 βαθμούς.

Οι βοριάδες θα πνέουν 3–5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Οι θάλασσες θα είναι μέτρια έως αρκετά ταραγμένες. Προσοχή σε κεραυνούς, μπουρίνια και απότομες ενισχύσεις των ανέμων στα βόρεια και κεντρικά.

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Πέμπτη 23 Ιουλίου – Πτώση έως 8–10 βαθμούς και καταιγίδες

Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά στις περισσότερες περιοχές. Οι μέγιστες θα κινηθούν γενικά στους 30–35 βαθμούς, με περίπου 33–34 στην Αθήνα και 32–33 στη Θεσσαλονίκη. Τα 40άρια δεν θεωρούνται πλέον πιθανά.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν στα 4–6 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και γύρω από την Κρήτη, προκαλώντας αυξημένο κυματισμό. Παράλληλα, ψυχρότερες αέριες μάζες θα ενισχύσουν την αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Τοπικά δεν αποκλείονται ισχυρά μπουρίνια.

Παρά την πτώση της θερμοκρασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιάς δεν εξαφανίζεται, καθώς η ξηρή βλάστηση και οι ενισχυμένοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να απαιτούν αυξημένη προσοχή.