Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με υψηλές θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται από 35 έως 38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση έως 7 μποφόρ, προκαλώντας κυματισμό και δυσκολίες στα μικρά σκάφη.

Ο συνδυασμός της έντονης ζέστης και των ισχυρών ανέμων δημιουργεί πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές.

Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει σπινθήρα ή έναρξη φωτιάς κατά τις επόμενες ημέρες.

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Η νύχτα θα κυλήσει γενικά αίθρια σε ολόκληρη τη χώρα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν βόρειοι 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κάρπαθο και την Κρήτη έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενέστεροι. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει τις νυχτερινές ώρες στους 21 με 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά, λίγο υψηλότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα νησιά.

ΕΜΥ – Τετάρτη

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Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της βόρειας χώρας τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 35 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 31 με 34 στα νησιά και τοπικά τους 37 βαθμούς σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Οι θάλασσες θα είναι λίγο έως μέτρια ταραγμένες, κυρίως στο Αιγαίο.

Meteo – Πέμπτη

Η ηλιοφάνεια θα συνεχιστεί χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας κατά τόπους τους 36 με 38 βαθμούς. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα επιμείνουν στα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, διατηρώντας σχετικά πιο υποφερτές τις θερμοκρασίες στα νησιά. Οι θάλασσες θα παραμείνουν ταραγμένες στις ανατολικές θαλάσσιες περιοχές.

ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ – Παρασκευή

Το κύριο χαρακτηριστικό θα εξακολουθήσει να είναι η παρατεταμένη ζέστη, με θερμοκρασίες 36 έως 38 βαθμών στα ηπειρωτικά. Τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο, περιορίζοντας κάπως τη θερμική αίσθηση στα ανατολικά και στα νησιά, χωρίς όμως να υποχωρεί ουσιαστικά το θερμό κύμα.

Σάββατο

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, τοπικά 37 με 38 βαθμούς, με αίθριο ουρανό σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα είναι σαφώς ασθενέστεροι. Οι θάλασσες θα παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα στο Ιόνιο και μεγαλύτερο κυματισμό στο Αιγαίο.

Προειδοποιήσεις

Υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.



σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ενισχυμένα μελτέμια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, με αυξημένο κυματισμό και δυσκολίες για μικρά σκάφη.



έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, με αυξημένο κυματισμό και δυσκολίες για μικρά σκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές, λόγω του συνδυασμού ζέστης, ξηρής ατμόσφαιρας και ισχυρών βορείων ανέμων. Συνιστάται αυξημένη προσοχή σε κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά.