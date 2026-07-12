Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από καλοκαιρινές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται από 35 έως 38 βαθμούς Κελσίου σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν αναμένουν καμία οργανωμένη μεταβολή του καιρού, διατηρώντας τη ζέστη σε επίπεδα λίγο πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή.

Οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο τις μεσημβρινές ώρες και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες.

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Η νέα εβδομάδα κάνει ποδαρικό με καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχύονται κατά διαστήματα, προσφέροντας μικρή μόνο ανάσα από τη ζέστη, αλλά ταυτόχρονα αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Η γενική εικόνα που παρουσιάζουν η ΕΜΥ, το Meteo και οι εκτιμήσεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη είναι ότι δεν διαφαίνεται κάποια οργανωμένη μεταβολή του καιρού μέσα στην εβδομάδα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε επίπεδα λίγο πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή.

Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα

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Η νύχτα θα κυλήσει με αίθριο ουρανό στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 21 έως 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και θα είναι υψηλότερες στα μεγάλα αστικά κέντρα, δημιουργώντας συνθήκες έντονης δυσφορίας.

Δευτέρα

Η εβδομάδα ξεκινά με ηλιοφάνεια σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Στα ηπειρωτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 έως 38 βαθμούς, ενώ σε κλειστές πεδινές περιοχές δεν αποκλείονται τοπικά και υψηλότερες τιμές. Στα νησιά οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν γύρω στους 31 με 34 βαθμούς.

Τρίτη

Το σκηνικό αλλάζει ελάχιστα. Η ζέστη επιμένει, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να διατηρούνται στους 36 με 38 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν έως 6 μποφόρ, περιορίζοντας κάπως τη θερμική αίσθηση στα νησιά αλλά αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Τετάρτη

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Μικρή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Στα δυτικά και τα ηπειρωτικά θα εξακολουθήσουν να καταγράφονται θερμοκρασίες έως και 35-37 βαθμούς, με γενικά αίθριο ουρανό και λίγες μόνο απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά.

Πέμπτη

Η καλοκαιρία παραμένει κυρίαρχη. Οι άνεμοι εξασθενούν ελαφρώς στα περισσότερα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία παρουσιάζει νέα μικρή άνοδο, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, όπου το θερμόμετρο θα πλησιάσει ξανά τους 37 βαθμούς.

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Παρασκευή

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με σταθερό καλοκαιρινό καιρό. Ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα στα ορεινά το απόγευμα και θερμοκρασίες που θα κυμανθούν στους 35 έως 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά θα επικρατούν πιο υποφερτές συνθήκες λόγω των θαλάσσιων ανέμων.

Θάλασσες

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Στο Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους πρόσκαιρα ισχυρότεροι στις Κυκλάδες, το Καρπάθιο και τα ανατολικά τμήματα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά ασθενέστεροι, 3 έως 4 μποφόρ, με καλές συνθήκες για τις περισσότερες θαλάσσιες μετακινήσεις.

Προειδοποιήσεις

Υψηλές θερμοκρασίες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά.

κυρίως τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά. Αυξημένος έως πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς , ιδιαίτερα σε περιοχές με ισχυρούς βόρειους ανέμους.

, ιδιαίτερα σε περιοχές με ισχυρούς βόρειους ανέμους. Οι ευπαθείς ομάδες καλό είναι να αποφεύγουν την πολύωρη έκθεση στον ήλιο από τις 11:00 έως τις 17:00, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις υπαίθριες εργασίες και στις μετακινήσεις σε δασικές περιοχές.

Η γενική εικόνα της εβδομάδας είναι μία: διαρκείας καλοκαίρι, χωρίς αξιόλογες βροχές και χωρίς ενδείξεις για σημαντική αλλαγή του καιρού μέχρι και την Παρασκευή.

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