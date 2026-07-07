Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα συστήματα κλιματισμού στα πλοία σχεδιάζονται με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 7547 για να διατηρούν σταθερές συνθήκες ακόμη και με πλήρες φορτίο επιβατών.

Η διαδικασία ψύξης περιλαμβάνει την απαραίτητη αφύγρανση του αέρα λόγω του θαλάσσιου περιβάλλοντος, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση του κρύου στους εσωτερικούς χώρους.

Η απόδοση των κλιματιστικών αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια της επιβίβασης και αποβίβασης, καθώς οι συχνές αλλαγές επιβατών και τα ανοίγματα των θυρών εισάγουν ζεστό αέρα στο πλοίο.

Παρά τη διατήρηση της θερμοκρασίας στους 20-22 βαθμούς Κελσίου, η υποκειμενική αίσθηση του κρύου εξαρτάται από βιολογικούς παράγοντες και τον μεταβολισμό του κάθε επιβάτη.

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Είναι μια εμπειρία που έχουν ζήσει οι περισσότεροι ταξιδιώτες: έξω επικρατεί καύσωνας, αλλά μόλις μπούμε στο σαλόνι του πλοίου αναζητούμε… ζακέτα. Δεν πρόκειται όμως για υπερβολή των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Οι χαμηλές θερμοκρασίες στους εσωτερικούς χώρους αποτελούν μέρος του σχεδιασμού των συστημάτων κλιματισμού και εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες άνεσης και ασφάλειας.

Τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για πλήρες φορτίο επιβατών

Ένα σύγχρονο επιβατικό πλοίο μπορεί να μεταφέρει εκατοντάδες ή και χιλιάδες ανθρώπους. Όλοι αυτοί οι επιβάτες, μαζί με τα εστιατόρια, τις κουζίνες, τον φωτισμό και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, παράγουν μεγάλη ποσότητα θερμότητας.

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Στη μελέτη του ScienceDirect σημειώνεται ότι για τον λόγο αυτό, τα συστήματα κλιματισμού διαστασιολογούνται ώστε να μπορούν να διατηρούν σταθερές συνθήκες ακόμη και όταν το πλοίο λειτουργεί με 100% πληρότητα. Αυτό προβλέπεται και από το διεθνές πρότυπο ISO 7547, το οποίο καθορίζει τις συνθήκες σχεδιασμού για τον κλιματισμό και τον αερισμό των χώρων διαμονής στα πλοία.

Ο κλιματισμός δεν ψύχει μόνο τον αέρα – Απομακρύνει και την υγρασία

Ένας από τους βασικούς ρόλους του κλιματισμού στα πλοία είναι η αφύγρανση. Το θαλάσσιο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από υψηλή σχετική υγρασία και, για να απομακρυνθεί, ο αέρας ψύχεται αρκετά πριν διοχετευθεί ξανά στους εσωτερικούς χώρους. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές αισθανόμαστε περισσότερο κρύο από όσο δείχνει το θερμόμετρο, καθώς ο ξηρότερος αέρας και η συνεχής κυκλοφορία του ενισχύουν την αίσθηση δροσιάς.

Οι πόρτες ανοίγουν συνεχώς και το σύστημα δουλεύει πιο έντονα

Κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση, αλλά και στα ενδιάμεσα λιμάνια, μεγάλες ποσότητες ζεστού και υγρού αέρα εισέρχονται στο πλοίο. Για να διατηρηθούν σταθερές οι εσωτερικές συνθήκες, το σύστημα κλιματισμού αυξάνει την απόδοσή του, ψύχοντας περισσότερο τον αέρα.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς ο σχεδιασμός του κλιματισμού λαμβάνει υπόψη τις συχνές αλλαγές επιβατών, τα ανοίγματα των θυρών και τις γρήγορες μεταβολές του θερμικού φορτίου.

Δεν αισθανόμαστε όλοι το ίδιο τη θερμοκρασία

Παρότι οι περισσότεροι χώροι των επιβατικών πλοίων διατηρούνται περίπου στους 20-22°C, η αίσθηση της θερμοκρασίας διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η ηλικία, το φύλο, ο μεταβολισμός, η ένδυση αλλά και το αν παραμένουμε καθιστοί για αρκετή ώρα επηρεάζουν σημαντικά την αντίληψη της θερμικής άνεσης. Για τον λόγο αυτό, τα διεθνή πρότυπα, όπως το ASHRAE Standard 55, δεν ορίζουν μία «ιδανική» θερμοκρασία για όλους, αλλά ένα εύρος συνθηκών που καλύπτει τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων.



