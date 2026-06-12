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Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο κάνει ξανά την εμφάνισή του και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ισχυρά επεισόδια των τελευταίων δεκαετιών, με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν το Ελ Νίνιο έχουν πλέον επισήμως διαμορφωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό και εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2026-2027 στο βόρειο ημισφαίριο.

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Τι είναι το Ελ Νίνιο και γιατί προκαλεί ανησυχία – Ο φόβος για ένα «Γκοτζίλα» Ελ Νίνιο

Το Ελ Νίνιο αποτελεί ένα φυσικό κλιματικό μοτίβο που συνδέεται με την ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Η μεταβολή αυτή επηρεάζει τα ατμοσφαιρικά ρεύματα και μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές του πλανήτη για μήνες ή ακόμη και περισσότερο.

A powerful El Nino has officially formed in the Pacific Ocean, with meteorologists warning Thursday that it is poised to reach historic strength and intensify extreme weather events across the globe.



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Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες στην κρίσιμη ζώνη παρακολούθησης του κεντρικού Ειρηνικού έχουν ήδη ξεπεράσει το όριο που σηματοδοτεί την ενεργοποίηση του φαινομένου, ενώ σε τμήματα του ανατολικού Ειρηνικού καταγράφονται θερμοκρασίες σχεδόν 2 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Από την άλλη, οι ειδικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ένα λεγόμενο «Γκοτζίλα» ή «σούπερ Ελ Νίνιο», δηλαδή σε μια εξαιρετικά ισχυρή μορφή του φαινομένου. Η NOAA εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 63% το Ελ Νίνιο να φτάσει σε επίπεδα «πολύ ισχυρής» έντασης την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Ιανουάριο του 2027.

Αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια που έχουν καταγραφεί από το 1950 έως σήμερα. Όπως σημειώνουν μετεωρολόγοι της AccuWeather, τα περισσότερα επεισόδια Ελ Νίνιο ξεκινούν συνήθως το φθινόπωρο, γεγονός που καθιστά τη φετινή εξέλιξη ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Η πρόωρη και έντονη θέρμανση των υδάτων θεωρείται ένδειξη ότι το φαινόμενο μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση από την αναμενόμενη.

Το ιστορικό προηγούμενο του 1877-1878

Η μεγαλύτερη ανησυχία των επιστημόνων συνδέεται με το ακραίο επεισόδιο Ελ Νίνιο των ετών 1877-1878, το οποίο αρκετοί ιστορικοί του κλίματος περιγράφουν ως την πρώτη πραγματικά παγκόσμια κλιματική καταστροφή.

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🚨 An extreme weather-boosting El Niño has formed and is likely to be historically strong. Stay safe! ☀️ 🌡️



(AP) pic.twitter.com/zejrMJrlYM — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) June 12, 2026

Τότε, η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων του Ειρηνικού προκάλεσε εκτεταμένες ξηρασίες και σοβαρές καταστροφές στις καλλιέργειες σε πολλές ηπείρους. Περιοχές της Αφρικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Αυστραλίας βρέθηκαν αντιμέτωπες με έντονη λειψυδρία και μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

Στην Ινδία οι μουσώνες σχεδόν εξαφανίστηκαν, ενώ στη βόρεια Κίνα η παρατεταμένη ξηρασία οδήγησε σε κατάρρευση της αγροτικής παραγωγής. Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στη Βραζιλία, όπου ποτάμια στέρεψαν και η γεωργία υπέστη τεράστιες απώλειες.

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Η έλλειψη τροφίμων, σε συνδυασμό με την εξάπλωση επιδημιών όπως η χολέρα, η ευλογιά, η δυσεντερία, η πανώλη και η ελονοσία, οδήγησε σε μια ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου. Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους λιμούς και τις ασθένειες που ακολούθησαν – αριθμός που αντιστοιχούσε περίπου στο 4% του παγκόσμιου πληθυσμού εκείνης της εποχής.

Τι μπορεί να σημαίνει ένα ισχυρό Ελ Νίνιο σήμερα

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι κάθε επεισόδιο Ελ Νίνιο εξελίσσεται διαφορετικά και δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί με ακρίβεια η ένταση των συνεπειών του. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι οι σημερινές κλιματικές συνθήκες διαφέρουν σημαντικά από εκείνες του 19ου αιώνα.

El Niño is here!!



NOAA’s National Weather Service announced today that El Niño has developed in the tropical Pacific, and issued an El Nino Advisory. pic.twitter.com/BszCFxNICj Advertisement June 11, 2026

Όπως εξηγεί η καθηγήτρια Κλιματολογίας Deepti Singh από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, τόσο η ατμόσφαιρα όσο και οι ωκεανοί είναι πλέον αισθητά θερμότεροι εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Αυτό σημαίνει ότι τα ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με το Ελ Νίνιο ενδέχεται να εμφανιστούν με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με το παρελθόν. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αυξημένο κίνδυνο πολυετών ξηρασιών σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, αλλά και για εντονότερες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε άλλες.

Οι αλλαγές αυτές μπορούν να επηρεάσουν την αγροτική παραγωγή, τη διαθεσιμότητα νερού και συνολικά την επισιτιστική ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων.

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Η επίδραση στους τυφώνες και οι επόμενοι μήνες

Παρά τους κινδύνους, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι ένα ισχυρό Ελ Νίνιο μπορεί να λειτουργήσει περιοριστικά για τη δραστηριότητα των τυφώνων στον Ατλαντικό Ωκεανό. Η AccuWeather προβλέπει ότι η περίοδος τυφώνων του 2026 θα κινηθεί κάτω από τον μέσο όρο, με λιγότερες ισχυρές καταιγίδες και μικρότερο αριθμό έντονων κυκλώνων.

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Ωστόσο, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι η παρουσία του Ελ Νίνιο δεν εξαλείφει τον κίνδυνο. Όπως υπενθυμίζουν, ακόμη και σε χρονιές με ισχυρό Ελ Νίνιο έχουν σημειωθεί καταστροφικοί τυφώνες, όπως ο Andrew το 1992, ο οποίος έπληξε τη Φλόριντα ως τυφώνας κατηγορίας 5 και άφησε πίσω του δεκάδες νεκρούς.

Καθώς οι θερμοκρασίες των ωκεανών συνεχίζουν να αυξάνονται και οι κλιματικές συνθήκες μεταβάλλονται, η εξέλιξη του νέου Ελ Νίνιο θα παρακολουθείται στενά από την επιστημονική κοινότητα.

Το βασικό ερώτημα παραμένει αν ο πλανήτης θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα ακόμη ακραίο κλιματικό επεισόδιο ή αν οι επιπτώσεις τελικά θα παραμείνουν διαχειρίσιμες.

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Με πληροφορίες από BBC, TRT World