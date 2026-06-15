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Ανησυχία προκαλεί στην επιστημονική κοινότητα η επιβεβαίωση ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να επηρεάσουν πολλές περιοχές του πλανήτη. Μάλιστα η πιθανότητα να εκδηλωθεί ένα Σουπερ Ελ Νίνιο είναι πλέον υψηλή, περίπου στο 62%, κάτι που σημαίνει ότι τα ακραία φαινόμενα μπορεί να ενισχυθούν σημαντικά φαίρνοντας δυνατούς και παρατεταμένους καύσωνες και κατά συνέπεια δασικές πυρκαγιές έως πλημμύρες σε περιοχές με αυξημένες βροχοπτώσεις.

Καθώς το φαινόμενο Ελ Νίνιο ξεκίνησε και επισήμως ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αξιολόγησαν 220 προς εντοπισμό των πιο ευάλωτων σε ακραίες καιρικές συνθήκες προκαλεί.

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Σύμφωνα δε με τον επικεφαλής συντάκτης, Nethmi Jayaratne Kariyawasam, ο κίνδυνος δεν σχετίζεται μόνο με το πόσο υψηλές θα είναι οι θερμοκρασίες καθώς όπως λέει: «Η μελέτη μας υπογραμμίζει τη σημασία των πολυδιάστατων παγκόσμιων αξιολογήσεων κινδύνου από τη ζέστη», ανέφερε, σημειώνοντας ότι σε μεγάλες πόλεις της Ασίας και της Αφρικής η ακραία θερμοκρασία συμπίπτει με περιορισμένη δυνατότητα αντιμετώπισης.

Αυτός ο συνδυασμός, προειδοποιούν οι ειδικοί, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει απειλητικές για τη ζωή συνέπειες.

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, οι περιοχές που φαίνεται να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται κυρίως στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, καθώς και στην υποσαχάρια Αφρική.

Η κατάταξη γίνεται κατόπιν αξιολόγησης: καύσωνα, δημογραφικών χαρακτηριστικών, κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και ικανότητας προσαρμογής.

Οι 20 πόλεις κινδυνεύουν περισσότερο

Αλ Μπασρά, Ιράκ Αχμενταμπάντ, Ινδία Μπαμάκο, Μάλι Ναγκπούρ, Ινδία Κεζόν Σίτι, Φιλιππίνες Βαγδάτη, Ιράκ Μαδουράι, Ινδία Φαϊσαλάμπαντ, Πακιστάν Λάγος, Νιγηρία Χαϊντεραμπάντ, Πακιστάν Μπαρανκίγια, Κολομβία Ιμπαντάν, Νιγηρία Πορτ Χάρκορτ, Νιγηρία Κονάκρι, Γουινέα Μποπάλ, Ινδία Πόλη Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ Καντούνα, Νιγηρία Μπαντούνγκ, Ινδονησία Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή Κανπούρ, Ινδία

Γιατί είναι πιο ευάλωτες

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι υπάρχουν περιοχές που μπορεί να βιώσουν ακόμη πιο ακραίες θερμοκρασίες, όμως οι συγκεκριμένες πόλεις συγκεντρώνουν τον πιο επικίνδυνο συνδυασμό παραγόντων.

Η ζέστη δεν πλήττει όλους με τον ίδιο τρόπο. Η πυκνή δόμηση, η φτώχεια, η περιορισμένη πρόσβαση σε κλιματισμό, οι ελλείψεις σε υγειονομικές υποδομές και η αδυναμία άμεσης αντίδρασης μπορούν να μετατρέψουν έναν καύσωνα σε μαζική απειλή για τη δημόσια υγεία.

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι οι καύσωνες αυξάνονται σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση, προκαλώντας υπερβολική θνησιμότητα, ζημιές σε υποδομές και οικονομικές απώλειες.