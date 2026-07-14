Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται από 33 έως 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Τα μελτέμια στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ, διατηρώντας χαμηλότερες θερμοκρασίες στα νησιά και προκαλώντας μέτριο κυματισμό στη θάλασσα.

Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με πολύ μικρή πιθανότητα για την εκδήλωση πρόσκαιρων τοπικών όμβρων.

Δεν αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ωστόσο οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.

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Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με υψηλές αλλά φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Τα μελτέμια στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν κατά διαστήματα με ένταση έως 6 μποφόρ, διατηρώντας χαμηλότερες θερμοκρασίες στα νησιά, ενώ στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων.

Τρίτη

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• Θερμοκρασία: 34-36°C στα ηπειρωτικά, τοπικά έως 37°C σε κλειστές πεδινές περιοχές. Στα νησιά 30-33°C.

• Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο, 3-4 μποφόρ στο Ιόνιο.

• Θάλασσα: Μικρός έως μέτριος κυματισμός στο Ιόνιο, μέτριος στο Αιγαίο λόγω των βορείων ανέμων.

• Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Αθήνα

• Γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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• Θερμοκρασία: από 25°C έως 34-35°C.

• Άνεμοι: βόρειοι 4-5 μποφόρ, στα ανατολικά τμήματα πρόσκαιρα έως 6-7 μποφόρ.

• Η αίσθηση της ζέστης θα είναι αυξημένη τις μεσημβρινές ώρες, αλλά οι βόρειοι άνεμοι θα προσφέρουν σχετική ανακούφιση.

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Θεσσαλονίκη

• Αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα γύρω ορεινά.

• Θερμοκρασία: από 23°C έως 34-35°C.

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• Άνεμοι: ασθενείς έως μέτριοι, 3-4 μποφόρ, με βορειοδυτικές και αργότερα βόρειες διευθύνσεις.

• Πολύ καλές συνθήκες, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα μέσα στην πόλη.

Τετάρτη

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• Θερμοκρασία: 35-36°C στα ηπειρωτικά, 31-33°C στα νησιά.

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• Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο, ασθενέστεροι στο Ιόνιο.

• Θάλασσα: Καλές συνθήκες στο Ιόνιο, τοπικά πιο κυματώδης στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

• Καιρός: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες.

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Πέμπτη

• Θερμοκρασία: Μικρή μεταβολή, 34-36°C στα ηπειρωτικά.

• Άνεμοι: Βόρειοι έως βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο.

• Θάλασσα: Μέτριος κυματισμός κυρίως στις Κυκλάδες, την Κάρπαθο και το ανατολικό Αιγαίο.

• Καιρός: Γενικά αίθριος, χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

Παρασκευή

• Θερμοκρασία: 33-35°C στα περισσότερα ηπειρωτικά, λίγο χαμηλότερη στα νησιά.

• Άνεμοι: Βόρειοι 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

• Θάλασσα: Καλή στο Ιόνιο, μέτρια στο Αιγαίο λόγω του μελτεμιού.

• Καιρός: Ηλιοφάνεια με περιορισμένες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα.

Σάββατο

• Θερμοκρασία: Χωρίς σημαντική μεταβολή, 34-35°C στα ηπειρωτικά.

• Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ, τοπικά 6 στο Αιγαίο.

• Θάλασσα: Ευνοϊκές γενικά συνθήκες, με τοπικά αυξημένο κυματισμό στο ανατολικό Αιγαίο.

• Καιρός: Καλοκαιρινός, με ηλιοφάνεια και πολύ μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων απογευματινών νεφώσεων στα ορεινά.

Προειδοποιήσεις

• Δεν αναμένονται οργανωμένα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΜΥ.

• Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.

• Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη, το κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας παραμένει η επιμονή του μελτεμιού, που συγκρατεί τη θερμοκρασία στα ανατολικά και νησιωτικά τμήματα, ενώ στα ηπειρωτικά η ζέστη θα είναι πιο αισθητή τις μεσημβρινές ώρες, χωρίς ενδείξεις παρατεταμένου καύσωνα αυτή τη στιγμή.