Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται από 33 έως 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.
- Τα μελτέμια στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ, διατηρώντας χαμηλότερες θερμοκρασίες στα νησιά και προκαλώντας μέτριο κυματισμό στη θάλασσα.
- Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με πολύ μικρή πιθανότητα για την εκδήλωση πρόσκαιρων τοπικών όμβρων.
- Δεν αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ωστόσο οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.
Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με υψηλές αλλά φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Τα μελτέμια στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν κατά διαστήματα με ένταση έως 6 μποφόρ, διατηρώντας χαμηλότερες θερμοκρασίες στα νησιά, ενώ στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων.
Τρίτη
• Θερμοκρασία: 34-36°C στα ηπειρωτικά, τοπικά έως 37°C σε κλειστές πεδινές περιοχές. Στα νησιά 30-33°C.
• Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο, 3-4 μποφόρ στο Ιόνιο.
• Θάλασσα: Μικρός έως μέτριος κυματισμός στο Ιόνιο, μέτριος στο Αιγαίο λόγω των βορείων ανέμων.
• Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.
Αθήνα
• Γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
• Θερμοκρασία: από 25°C έως 34-35°C.
• Άνεμοι: βόρειοι 4-5 μποφόρ, στα ανατολικά τμήματα πρόσκαιρα έως 6-7 μποφόρ.
• Η αίσθηση της ζέστης θα είναι αυξημένη τις μεσημβρινές ώρες, αλλά οι βόρειοι άνεμοι θα προσφέρουν σχετική ανακούφιση.
Θεσσαλονίκη
• Αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα γύρω ορεινά.
• Θερμοκρασία: από 23°C έως 34-35°C.
• Άνεμοι: ασθενείς έως μέτριοι, 3-4 μποφόρ, με βορειοδυτικές και αργότερα βόρειες διευθύνσεις.
• Πολύ καλές συνθήκες, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα μέσα στην πόλη.
Τετάρτη
• Θερμοκρασία: 35-36°C στα ηπειρωτικά, 31-33°C στα νησιά.
• Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο, ασθενέστεροι στο Ιόνιο.
• Θάλασσα: Καλές συνθήκες στο Ιόνιο, τοπικά πιο κυματώδης στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.
• Καιρός: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες.
Πέμπτη
• Θερμοκρασία: Μικρή μεταβολή, 34-36°C στα ηπειρωτικά.
• Άνεμοι: Βόρειοι έως βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο.
• Θάλασσα: Μέτριος κυματισμός κυρίως στις Κυκλάδες, την Κάρπαθο και το ανατολικό Αιγαίο.
• Καιρός: Γενικά αίθριος, χωρίς αξιόλογες μεταβολές.
Παρασκευή
• Θερμοκρασία: 33-35°C στα περισσότερα ηπειρωτικά, λίγο χαμηλότερη στα νησιά.
• Άνεμοι: Βόρειοι 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
• Θάλασσα: Καλή στο Ιόνιο, μέτρια στο Αιγαίο λόγω του μελτεμιού.
• Καιρός: Ηλιοφάνεια με περιορισμένες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα.
Σάββατο
• Θερμοκρασία: Χωρίς σημαντική μεταβολή, 34-35°C στα ηπειρωτικά.
• Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ, τοπικά 6 στο Αιγαίο.
• Θάλασσα: Ευνοϊκές γενικά συνθήκες, με τοπικά αυξημένο κυματισμό στο ανατολικό Αιγαίο.
• Καιρός: Καλοκαιρινός, με ηλιοφάνεια και πολύ μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων απογευματινών νεφώσεων στα ορεινά.
Προειδοποιήσεις
• Δεν αναμένονται οργανωμένα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΜΥ.
• Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.
• Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη, το κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας παραμένει η επιμονή του μελτεμιού, που συγκρατεί τη θερμοκρασία στα ανατολικά και νησιωτικά τμήματα, ενώ στα ηπειρωτικά η ζέστη θα είναι πιο αισθητή τις μεσημβρινές ώρες, χωρίς ενδείξεις παρατεταμένου καύσωνα αυτή τη στιγμή.