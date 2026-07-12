Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις της ΕΜΥ και του Meteo προμηνύουν μια σταθερή καλοκαιρινή εβδομάδα χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα ή ισχυρό καύσωνα.

Τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο, συγκρατώντας τη θερμοκρασία στα ανατολικά και τα νησιά, ενώ στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν υψηλές μέγιστες τιμές.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Λόγω της ξηρότητας και των ενισχυμένων βορείων ανέμων στο Αιγαίο, παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών σε ορισμένες περιοχές.

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Τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ και του Meteoσυγκλίνουν σε μια σταθερή καλοκαιρινή εβδομάδα, χωρίς ενδείξεις ισχυρού καύσωνα ή οργανωμένης κακοκαιρίας. Στις δημόσιες αναλύσεις του ο Κλέαρχος Μαρουσάκηςεπισημαίνει ότι τα μελτέμια θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στο Αιγαίο, συγκρατώντας τις θερμοκρασίες στα ανατολικά και τα νησιά, ενώ τα ηπειρωτικά θα παρουσιάζουν τις υψηλότερες μέγιστες τιμές τις μεσημβρινές ώρες.

Σήμερα – Κυριακή

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• Γενικά αίθριος καιρός.

• Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.

• Πιθανότητα τοπικών όμβρων σε ορεινές περιοχές της δυτικής και βόρειας χώρας.

• Θερμοκρασία: 32-35°C στα περισσότερα ηπειρωτικά, τοπικά έως 36°C στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία. Στα νησιά 30-33°C.

• Άνεμοι: Βόρειοι στο Αιγαίο 4-6 μποφόρ, τοπικά έως 7 στα νοτιοανατολικά. Στο Ιόνιο 3-5 μποφόρ.

• Θάλασσες: Μικρός έως μέτριος κυματισμός στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο μέτριος, τοπικά αυξημένος λόγω των βορείων ανέμων.

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Αθήνα

Η Κυριακή στην Αθήνα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35-36°C, ενώ οι βόρειοι άνεμοι 3-5 μποφόρ θα προσφέρουν μικρή ανάσα, κυρίως στα ανατολικά και τα παραθαλάσσια. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος λόγω της ξηρότητας και των τοπικά ενισχυμένων ανέμων.

Θεσσαλονίκη

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις να αναπτύσσονται το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 34-35°C, με ασθενείς έως μέτριους μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ και ευχάριστες συνθήκες στον Θερμαϊκό. Δεν αναμένονται αξιόλογα καιρικά φαινόμενα.

Δευτέρα

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα.

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• Θερμοκρασία: 30-34°C.

• Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο.

• Θάλασσες: Σχετικά ήρεμες στο Ιόνιο, λίγο πιο ταραγμένο το Αιγαίο.

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Τρίτη

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Επικρατεί καλοκαιρία σε όλη τη χώρα.

• Θερμοκρασία: 31-35°C.

• Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

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• Θάλασσες: Καλές συνθήκες για τα περισσότερα δρομολόγια και θαλάσσιες δραστηριότητες.

Τετάρτη

Διατηρείται το καλοκαιρινό σκηνικό.

• Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

• Τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις απογευματινές ώρες.

• Θερμοκρασία: 32-35°C.

• Άνεμοι: Βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πέμπτη

Δεν διαφαίνεται αξιόλογη μεταβολή.

• Αίθριος καιρός.

• Θερμοκρασίες κοντά στους 33-35°C στα ηπειρωτικά.

• Μελτέμια στο Αιγαίο 5-6 μποφόρ, ασθενέστεροι άνεμοι στο Ιόνιο.

Προειδοποιήσεις

• Δεν υπάρχουν γενικευμένα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα για τη χώρα σήμερα.

• Αυξημένη προσοχή απαιτείται τις μεσημβρινές ώρες λόγω υψηλών θερμοκρασιών στα ηπειρωτικά.

• Οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.