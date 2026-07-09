Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αστάθεια του καιρού υποχωρεί σταδιακά, με περιορισμένες βροχές να αναμένονται σε συγκεκριμένες περιοχές της ανατολικής χώρας έως τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγη, φτάνοντας τοπικά τα έξι μποφόρ στο Αιγαίο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη προειδοποίηση θυελλωδών ανέμων.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, αγγίζοντας τους 37 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο καιρός θα καταστεί περισσότερο καλοκαιρινός από το Σάββατο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των ενισχυμένων ανέμων.

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Η αποψινή νύχτα θα κυλήσει με σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας στις περισσότερες περιοχές, όμως μέχρι τα ξημερώματα δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως σε τμήματα της ανατολικής Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας. Η ΕΜΥ δίνει για την Παρασκευή λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί σε αυτές τις περιοχές, με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Οι άνεμοι απόψε και αύριο θα είναι γενικά βόρειοι, στα περισσότερα πελάγη 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Δεν υπάρχει, σύμφωνα με την ΕΜΥ, προειδοποίηση καιρού σε ισχύ, ούτε έκτακτο δελτίο θυελλωδών ανέμων, όμως οι βοριάδες στο Αιγαίο θέλουν προσοχή για μικρά σκάφη και θαλάσσιες μετακινήσεις.

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Παρασκευή 10 Ιουλίου

Η Παρασκευή θα ξεκινήσει με υπολείμματα συννεφιάς και πιθανές τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, αλλά γρήγορα ο καιρός θα ανοίξει. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα ξαναβγούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Στερεά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης, όπου μπορεί να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, με 32-34 βαθμούς στη νησιωτική χώρα και 33-35 στα περισσότερα ηπειρωτικά.

Αθήνα – Παρασκευή

Στην Αττική, σύμφωνα με το Meteo, αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών έως το απόγευμα, άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 25 έως 33 βαθμούς. Για το επόμενο τετραήμερο, το Meteo δίνει 33 βαθμούς την Παρασκευή, 35 το Σάββατο, 36 την Κυριακή και 37 τη Δευτέρα στο κέντρο της Αθήνας. (meteo.gr)

Θεσσαλονίκη – Παρασκευή

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί περίπου από 23 έως 34 βαθμούς.

Σάββατο 11 Ιουλίου

Το Σάββατο ο καιρός γίνεται περισσότερο καλοκαιρινός. Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, αλλά στο Αιγαίο θα διατηρηθούν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Κυριακή 12 Ιουλίου

Η Κυριακή θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του διαστήματος για αρκετές περιοχές. Στην Αθήνα το Meteo δείχνει υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με μέγιστη γύρω στους 36 βαθμούς στο κέντρο. Στα ηπειρωτικά θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά. Στο Αιγαίο τα μελτέμια θα συνεχιστούν, στοιχείο που περιορίζει τη ζέστη στα νησιά, αλλά αυξάνει την προσοχή για θάλασσες και πυρκαγιές.

Δευτέρα 13 Ιουλίου

Τη Δευτέρα διατηρείται το ζεστό καλοκαιρινό μοτίβο. Στην Αθήνα το Meteo ανεβάζει τον υδράργυρο έως τους 37 βαθμούς στο κέντρο, με χαμηλή υγρασία και βοριάδες. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα παραμένει κυρίως αίθρια, με θερμοκρασίες στις χαμηλές έως μεσαίες τιμές των 30s.

Προειδοποιήσεις

Ιδιαίτερα σε αστικά κέντρα όπως η Αθήνα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει επίσης τη θερμική αστάθεια με μπόρες ή καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών με την ενίσχυση των ανέμων το Σαββατοκύριακο.