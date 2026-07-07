Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα θα παρουσιάσει γενικά καλοκαιρινό καιρό τις επόμενες ημέρες, με την Τετάρτη να χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Την Πέμπτη αναμένεται πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ενώ από την Παρασκευή ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο.

Στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, γεγονός που απαιτεί προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις και αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Οι αρχές προειδοποιούν για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω του συνδυασμού ζέστης, ξηρασίας και ισχυρών ανέμων, συστήνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις υπαίθριες δραστηριότητες και εργασίες.

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Με γενικά αίθριο καιρό θα κυλήσει η νύχτα από Τρίτη προς Τετάρτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν, αλλά σε αστικά κέντρα και παραθαλάσσιες περιοχές θα παραμείνουν σχετικά υψηλές, περίπου στους 23 με 26 βαθμούς, ενώ πιο δροσερή θα είναι η αίσθηση στα ορεινά και στην ηπειρωτική ενδοχώρα. Στο Αιγαίο θα επιμείνουν οι βοριάδες, με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ, κρατώντας αρκετά «ζωντανές» τις θάλασσες. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι πιο ήπιοι, δυτικοί – βορειοδυτικοί, γενικά 3 με 5 μποφόρ. (Antenna)

Τετάρτη: ήλιος, 35άρια και τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά

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Η Τετάρτη θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι και το απόγευμα, όμως, στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Προς το βράδυ η αστάθεια θα μεταφερθεί ξανά στη Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική Θεσσαλία, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα κινηθεί περίπου στους 31 με 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Πέμπτη: πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και καταιγίδες

Την Πέμπτη ο καιρός θα αλλάξει πρόσκαιρα. Από την αρχή της ημέρας αναμένονται σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες και βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πιο καλοκαιρινός, με μικρής διάρκειας μπόρες κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και βόρειοι – βορειοανατολικοί στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα ανατολικά, με μέγιστες 30 με 32 βαθμούς στα βόρεια και στα νησιά και 32 με 34 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Παρασκευή: βελτίωση, αλλά μένει λίγη αστάθεια

Την Παρασκευή η εικόνα θα είναι σαφώς καλύτερη. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, αλλά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες είναι πιθανές στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, καθώς και σε τμήματα της Εύβοιας, των Σποράδων, της Θράκης και του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν από βόρειες διευθύνσεις, γενικά 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα μείνει κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με μέγιστες περίπου 31 με 34 βαθμούς.

Σάββατο: καλοκαιρινό σκηνικό και άνοδος της θερμοκρασίας

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Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Μπόρες μικρής διάρκειας δεν αποκλείονται κυρίως στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά της βόρειας Πίνδου. Οι βοριάδες θα συνεχιστούν στα πελάγη, στο Ιόνιο πιο ήπιοι και στο Αιγαίο πιο ενισχυμένοι, με το ανατολικό Αιγαίο να μπορεί να φτάσει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά, χωρίς όμως να μιλάμε για ακραίο καύσωνα. (Forecast Weather)

Κυριακή: ήλιος, βοριάδες και τοπικές μπόρες στα βόρεια

Την Κυριακή θα κυριαρχήσει ο ήλιος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές νεφώσεις και πιθανές μπόρες θα εμφανιστούν κυρίως σε δυτική Μακεδονία, βόρεια Πίνδο, Σέρρες, Δράμα και δυτική Θράκη. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι – βορειοδυτικοί, μέτριοι στα περισσότερα πελάγη και κατά τόπους πιο ενισχυμένοι στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα και κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα πλησιάσει ξανά τους 35 βαθμούς. (Forecast Weather)

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Θάλασσες και άνεμοι: προσοχή στο Αιγαίο

Για όσους ταξιδεύουν ή βγαίνουν στη θάλασσα, το βασικό στοιχείο των επόμενων ημερών είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο. Την Τετάρτη το METEO δίνει στο νότιο Αιγαίο δυτικούς ανέμους 4 έως 6 μποφόρ, στο κεντρικό Αιγαίο 3 έως 5 μποφόρ αρχικά και στο Ιόνιο βορειοδυτικούς 3 έως 5 μποφόρ. Στη συνέχεια, οι βόρειοι άνεμοι επιμένουν, με πιο ήπιες εντάσεις στο Ιόνιο και πιο ζωηρή εικόνα στο Αιγαίο, ιδίως προς τα ανατολικά και νότια. (meteo.gr)

Προειδοποιήσεις: καταιγίδες την Πέμπτη, φωτιές όπου φυσάει

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Οι βασικές προειδοποιήσεις αφορούν δύο μέτωπα: πρώτον, την πρόσκαιρη αστάθεια της Πέμπτης με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε βόρεια, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και ανατολική Στερεά· δεύτερον, τον κίνδυνο πυρκαγιάς όπου συνδυάζονται ζέστη, ξηρασία και άνεμοι. Η Πολιτική Προστασία έχει ενεργό ημερήσιο χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 8 Ιουλίου, ενώ για την Αττική αναφέρεται υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 3. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται απόλυτη προσοχή σε υπαίθριες εργασίες, καύσεις, σπινθήρες, μηχανήματα και μετακινήσεις σε δασικές περιοχές. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

Η εκτίμηση Μαρουσάκη

Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος μέσα από το δελτίο καιρού του OPEN μιλά για αρκετή ζέστη την Τετάρτη, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά και μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες αργά το απόγευμα. Η εικόνα, δηλαδή, παραμένει καλοκαιρινή, αλλά όχι εντελώς «ήσυχη» για τα ηπειρωτικά και κυρίως για τα βόρεια. (tvopen.gr)

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