Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός για την εβδομάδα παραμένει καλοκαιρινός με ηλιοφάνεια, ενώ οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε κανονικά για την εποχή επίπεδα έως 36 βαθμούς.

Στο Αιγαίο πνέουν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα περιοριστούν σταδιακά από την Τρίτη και μετά, ενώ στα ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες ορεινές καταιγίδες.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη, συστήνοντας την αποφυγή εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες.

Παράλληλα, η ΕΜΥ εξέδωσε τοπικές προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες στην Κεντρική Μακεδονία και για έντονα φαινόμενα στη Δυτική Πελοπόννησο.

Οι ταξιδιώτες στα νησιά του Αιγαίου καλούνται να ελέγχουν τα δελτία καιρού λόγω των μελτεμιών που επηρεάζουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί από την Τρίτη, χωρίς να προβλέπεται κάποιο κύμα ακραίου καύσωνα για τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας.

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Η νέα εβδομάδα ξεκινά με τον κλασικό ιουλιάτικο καιρό: αρκετή ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες στα κανονικά έως λίγο υψηλά επίπεδα για την εποχή, αλλά και μελτέμια που επιμένουν κυρίως στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το meteo.gr, σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. (meteo.gr)

Ειδοποιήσεις και πυρκαγιές

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Η ΕΜΥ εμφανίζει τοπικές κίτρινες προειδοποιήσεις: για υψηλή θερμοκρασία στην Κεντρική Μακεδονία και για καταιγίδες στη Δυτική Πελοπόννησο σήμερα Δευτέρα. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία 4, για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συνιστά αποφυγή κάθε εργασίας ή ενέργειας στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

Σήμερα Δευτέρα: Ήλιος, ορεινές μπόρες και δυνατό Αιγαίο

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία περίπου στους 33 με 34 βαθμούς και βόρειους ανέμους, ισχυρότερους στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι και θερμοκρασία γύρω στους 32 με 33 βαθμούς. Στο Ιόνιο οι θάλασσες θα είναι σαφώς πιο ήπιες. Στο Αιγαίο όμως θέλει προσοχή, ιδιαίτερα σε Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, λόγω των βοριάδων. (meteo.gr)

Τρίτη: Σταθερότερο καλοκαιρινό σκηνικό

Την Τρίτη ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Θα υπάρχουν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά, όπου μπορεί να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά: στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα θα μείνει κοντά ή κάτω από τους 32. (Οδηγός του Πολίτη)

Τετάρτη: Ήλιος και μικρή άνοδος στα ηπειρωτικά

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Η Τετάρτη δείχνει πιο ήρεμη από πλευράς φαινομένων. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και μικρή πιθανότητα για ορεινές μπόρες. Στις μεγάλες πόλεις οι θερμοκρασίες θα κινηθούν περίπου στους 32 με 34 βαθμούς, με τη Θεσσαλονίκη γύρω στους 34 και την Αθήνα γύρω στους 32.

Πέμπτη: Πιθανές τοπικές μπόρες, χωρίς γενικευμένη κακοκαιρία

Την Πέμπτη δεν φαίνεται οργανωμένη μεταβολή του καιρού, αλλά παραμένει η πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά. Στην Αθήνα η πρόγνωση δίνει πιθανότητα για λίγες μπόρες με θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός παραμένει γενικά ηλιόλουστος με θερμοκρασία γύρω στους 33.

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Παρασκευή: Καλοκαιρινή συνέχεια

Η Παρασκευή κλείνει την εβδομάδα με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες χωρίς μεγάλη μεταβολή. Στα δυτικά, όπως στην Πάτρα, ο υδράργυρος θα κινηθεί γύρω στους 33 βαθμούς, στην Αθήνα κοντά στους 32, στη Θεσσαλονίκη περίπου στους 32 και στο Ηράκλειο γύρω στους 30 βαθμούς. Στα νησιά, η δροσιά του βοριά θα κρατά χαμηλότερες τις μέγιστες τιμές, αλλά οι θάλασσες του Αιγαίου θα εξακολουθήσουν να χρειάζονται προσοχή όπου επιμένουν τα μελτέμια.

Η εκτίμηση Μαρουσάκη

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Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει επισημάνει ότι Κυριακή και Δευτέρα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες ως προς τους ανέμους, ιδιαίτερα για Αττική και Αιγαίο. Από την Τρίτη και μετά, σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, οι συνθήκες ομαλοποιούνται, η αστάθεια περιορίζεται και η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά, χωρίς μέχρι στιγμής ένδειξη για οργανωμένο κύμα ακραίου καύσωνα.

Συμπέρασμα

Μέχρι την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός, με ζέστη αλλά όχι ακραίες τιμές, με λίγες τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και με βασικό στοιχείο τα μελτέμια στο Αιγαίο. Για όσους ταξιδεύουν με πλοίο ή μικρό σκάφος χρειάζεται έλεγχος των τοπικών δελτίων. Για την ύπαιθρο, η προσοχή στις φωτιές πρέπει να είναι απόλυτη.

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