Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παρουσιάζει καλοκαιρινά χαρακτηριστικά με ηλιοφάνεια, τοπική αστάθεια στα ορεινά και ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Η Πολιτική Προστασία κήρυξε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών στις συγκεκριμένες περιοχές.

Οι πολίτες οφείλουν να αποφεύγουν ενέργειες που προκαλούν σπινθήρες ή φωτιά στην ύπαιθρο, καθώς ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων ευνοεί την επικίνδυνη εξάπλωση πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, από το τέλος της εβδομάδας αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά, χωρίς ωστόσο να εκτιμάται ότι θα επικρατήσουν συνθήκες ακραίου καύσωνα στη χώρα.

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Με καθαρά καλοκαιρινό πρόσωπο κυλά η σημερινή ημέρα, Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

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Το πιο σοβαρό σημείο της ημέρας είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Πολιτική Προστασία έχει εκδώσει προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία 4, για τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς και για το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι στην Κρήτη. Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των περιοχών αυτών έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις. Σύμφωνα με το meteo.gr, στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 22 έως 29 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με ασθενέστερους ανέμους και θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. (meteo.gr)

Θάλασσες και άνεμοι

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Αιγαίο, όπου οι βοριάδες θα είναι πιο ενισχυμένοι. Το meteo.gr προβλέπει βόρειους ανέμους 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα, από το πρωί έως το απόγευμα, 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο η εικόνα θα είναι πιο ήπια, με μεταβλητούς ανέμους έως 3 μποφόρ και πρόσκαιρα βορειοδυτικούς 2 έως 4 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα. (meteo.gr)

Τετάρτη 8 Ιουλίου

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Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Προς το βράδυ, στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, φτάνοντας τους 33 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. (ΕΜΥ)

Πέμπτη 9 Ιουλίου

Την Πέμπτη η εικόνα θα είναι και πάλι καλοκαιρινή, αλλά με τοπική αστάθεια σε ηπειρωτικές περιοχές. Στην Αθήνα προβλέπονται λίγες μπόρες, με τη θερμοκρασία γύρω στους 31 βαθμούς, ενώ στη Λάρισα η μέγιστη υποχωρεί περίπου στους 32 βαθμούς, επίσης με πιθανότητα πρόσκαιρων φαινομένων. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι κυρίως ηλιόλουστος, με θερμοκρασία έως 32 βαθμούς, ενώ στο Ηράκλειο η μέρα θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς.

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Παρασκευή 10 Ιουλίου

Την Παρασκευή ο καιρός δείχνει να σταθεροποιείται περισσότερο. Ηλιοφάνεια προβλέπεται στην Αθήνα, με τη θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και μέγιστη γύρω στους 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλία η Λάρισα θα κινηθεί κοντά στους 33 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη, και ειδικά στο Ηράκλειο, η θερμοκρασία θα παραμείνει πιο ήπια, περίπου στους 29 βαθμούς, με καθαρά καλοκαιρινό ουρανό.

Σάββατο 11 Ιουλίου

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Το Σάββατο η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει ξανά στα ηπειρωτικά. Στην Αθήνα προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη θα κινηθεί επίσης γύρω στους 33 βαθμούς. Στη Λάρισα ο υδράργυρος θα φτάσει ξανά περίπου τους 36 βαθμούς, δείχνοντας ότι η Θεσσαλία θα είναι από τις πιο θερμές περιοχές. Στην Κρήτη η εικόνα παραμένει πιο ήπια, με φωτεινή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς.

Κυριακή 12 Ιουλίου

Την Κυριακή η θερμοκρασία ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, κυρίως στα ηπειρωτικά. Στην Αθήνα προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια και μέγιστη γύρω στους 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη σχεδόν ηλιοφάνεια με θερμοκρασία έως 34 βαθμούς, ενώ στη Λάρισα ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει περίπου τους 37 βαθμούς. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλότερη, κοντά στους 31 βαθμούς, με φωτεινή ηλιοφάνεια. Το ενδιαφέρον, επομένως, μετατοπίζεται προς το τέλος της εβδομάδας στην επάνοδο της ζέστης στα ηπειρωτικά, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να προκύπτει εικόνα γενικευμένου ακραίου καύσωνα.

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Η εκτίμηση Μαρουσάκη

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Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι το έντονο κύμα ζέστης που επηρεάζει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη δεν φαίνεται να φτάνει στην Ελλάδα με χαρακτηριστικά ακραίου καύσωνα. Για τη χώρα μας μιλά περισσότερο για έντονη ζέστη, με τιμές που μπορούν να κινηθούν στους 37 με 38 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές, αλλά μέσα στα φυσιολογικά όρια της εποχής.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο: κάψιμο ξερών χόρτων ή κλαδιών, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, υπαίθριες ψησταριές, κάπνισμα μελισσών και φυσικά ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών, ενώ σε περίπτωση πυρκαγιάς οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική στο 199. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

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Η εικόνα των επόμενων ημερών

Το μοτίβο του καιρού παραμένει καθαρά καλοκαιρινό: αρκετή ηλιοφάνεια, κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Το ενδιαφέρον, επομένως, δεν βρίσκεται μόνο στον υδράργυρο, αλλά και στον συνδυασμό ζέστης, ξηρασίας και ανέμων που κρατά ψηλά τον συναγερμό για φωτιές.