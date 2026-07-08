Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 31 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη αναμένεται πρόσκαιρη μεταβολή με σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, συνοδευόμενη από μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά.

Από την Παρασκευή ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά, με την αστάθεια να περιορίζεται και τους ανέμους να εξασθενούν, επιτρέποντας στον υδράργυρο να σημειώσει νέα άνοδο το Σαββατοκύριακο.

Για σήμερα Τετάρτη ισχύει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε πολυάριθμες περιοχές της χώρας, παρά την απουσία επίσημου έκτακτου δελτίου επιδείνωσης από την ΕΜΥ.

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Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά αναμένονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το βράδυ η αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της σε Μακεδονία, Θράκη και ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35, τοπικά και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Αττική και Θεσσαλονίκη

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Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα αυξηθούν από το μεσημέρι και μετά, με πιθανότητα όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά και αργά το βράδυ και σε άλλα τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Θάλασσες και άνεμοι

Στο Αιγαίο χρειάζεται σχετική προσοχή, κυρίως στο νότιο και ανατολικό τμήμα του, όπου οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Οι θάλασσες θα είναι γενικά λίγο έως μέτρια ταραγμένες, με πιο αισθητό κυματισμό στα τμήματα του Αιγαίου όπου επιμένουν οι βοριάδες. (meteo.gr)

Πέμπτη: πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και καταιγίδες

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου αναμένεται πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού. Από την αρχή της ημέρας προβλέπονται σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες και βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και Εύβοια και ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με μικρής διάρκειας βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά Ηπείρου, δυτικής Στερεάς, Πελοποννήσου και Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, με μέγιστες 30-32 βαθμούς στα βόρεια και τη νησιωτική χώρα και 32-34 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Παρασκευή: βελτίωση, αλλά με τοπική αστάθεια

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Την Παρασκευή ο καιρός βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές. Η αστάθεια περιορίζεται, χωρίς όμως να αποκλείονται σύντομες μπόρες σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σποράδες, Θράκη και βορειοανατολικό Αιγαίο, κυρίως στα ορεινά και τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν κυρίως βόρειοι 2 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 31 με 34 βαθμούς.

Σάββατο: περισσότερο καλοκαίρι, εξασθένηση των μελτεμιών

Το Σάββατο αναμένεται γενικά καλός καιρός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι εξασθενούν σταδιακά, στοιχείο που σύμφωνα με την πρόγνωση Μαρουσάκη θα επιτρέψει στη θερμοκρασία να ανέβει ξανά. Σε κλειστές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού ο υδράργυρος μπορεί να πλησιάσει υψηλότερες τιμές, ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι ενδείξεις δείχνουν θερμοκρασίες κοντά στους 33 βαθμούς.

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Κυριακή: νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Την Κυριακή το σκηνικό θα είναι καθαρά καλοκαιρινό, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες τιμές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προβλέπεται να φτάσουν περίπου τους 35 βαθμούς, ενώ σε εσωτερικές ηπειρωτικές περιοχές δεν αποκλείονται ακόμη υψηλότερες τιμές. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει επισημάνει ότι προς το τέλος της εβδομάδας, με τον περιορισμό των μελτεμιών, ο υδράργυρος μπορεί να κινηθεί ακόμη και κοντά στους 38-39 βαθμούς σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές.

Προειδοποιήσεις: φωτιές και τοπικές καταιγίδες

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Η ΕΜΥ δεν έχει σε ισχύ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, ωστόσο η προσοχή στρέφεται αφενός στις καταιγίδες της Πέμπτης και αφετέρου στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων Αττική και Κύθηρα, Βοιωτία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκίς, νησιά του Ιονίου, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ηράκλειο, Λασίθι, Δωδεκάνησα και τμήματα Φθιώτιδας, Εύβοιας, Αχαΐας, Ηλείας, Λακωνίας, Θεσπρωτίας και Θεσσαλονίκης. (emy.gr)