Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αστάθεια του καιρού υποχωρεί σταδιακά, επιτρέποντας την επικράτηση καλοκαιρινών συνθηκών με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Από το Σάββατο ο υδράργυρος θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο θα περιορίζουν την αίσθηση της ζέστης.

Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε τμήματα της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Από το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα καταστεί γενικά αίθριος, με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων.

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Η αστάθεια περιορίζεται σταδιακά και ο καιρός αποκτά περισσότερο καλοκαιρινά χαρακτηριστικά. Από το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία ανεβαίνει, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν.

Ελλάδα συνολικά

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Παρασκευή 10 Ιουλίου: Τοπικές νεφώσεις έως το πρωί σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και κεντρικό Αιγαίο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην ανατολική Θεσσαλία και Στερεά και αργότερα κυρίως στη Στερεά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32-35 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές στη δυτική Μακεδονία.

Σάββατο 11 Ιουλίου: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους τους 34-36 βαθμούς.

Κυριακή 12 Ιουλίου: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας. Στα ηπειρωτικά δεν αποκλείονται πρόσκαιρες απογευματινές νεφώσεις και λίγες μπόρες στα ορεινά. Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 35-37 βαθμούς, ενώ στα νησιά οι βοριάδες θα συγκρατήσουν τη ζέστη.

Δευτέρα 13 Ιουλίου: Κυρίως αίθριος και ζεστός καιρός, με \θερμοκρασίες 34-36 βαθμών και τοπικά υψηλότερες στα ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις θερμές ώρες στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα μεμονωμένων όμβρων.

Τρίτη 14 Ιουλίου: Διατηρείται το καλοκαιρινό σκηνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στους 33-36 βαθμούς, αλλά στα ανατολικά και στα νησιά η αίσθηση της ζέστης θα περιορίζεται από το μελτέμι. Η πιθανότητα βροχής παραμένει μικρή και αφορά κυρίως ορεινά ηπειρωτικά τμήματα.

Η επίσημη πενθήμερη πρόγνωση ανανεώνεται στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ.

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Αθήνα

• Παρασκευή: Νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρης τοπικής βροχής έως το απόγευμα. Θερμοκρασία 25-33°C, ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι.

• Σάββατο: Ηλιοφάνεια, 21-33°C, ασθενείς άνεμοι.

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• Κυριακή: Ζεστή και ηλιόλουστη ημέρα, 24-35°C.

• Δευτέρα: 22-34°C, με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενίσχυση του βοριά και μικρή πιθανότητα περαστικής μπόρας.

• Τρίτη: 22-33°C, ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και ενισχυμένους βοριάδες.

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Θεσσαλονίκη

• Παρασκευή: Πρωινές νεφώσεις και κατόπιν ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία 23-34°C. Βόρειοι άνεμοι 2-4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους.

• Σάββατο: Αίθριος καιρός, 19-33°C.

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• Κυριακή: Ηλιοφάνεια και άνοδος της ελάχιστης θερμοκρασίας, 24-33°C.

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• Δευτέρα: Ζεστός και κυρίως αίθριος καιρός, 20-34°C.

• Τρίτη: Ηλιοφάνεια, 22-34°C, με ασθενείς έως μέτριους ανέμους.

Θάλασσες – άνεμοι

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Την Παρασκευή στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 3-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 2-4 μποφόρ. Από το Σαββατοκύριακο το μελτέμι ενισχύεται στα 4-6 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Οι θάλασσες θα είναι γενικά καλοτάξιδες στο Ιόνιο και στους κλειστούς κόλπους. Περισσότερο κυματισμένες θα είναι στο Αιγαίο, ιδιαίτερα γύρω από Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο, Ικάριο και Καρπάθιο. Δεν βρίσκεται σε ισχύ δελτίο θυελλωδών ανέμων, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΕΜΥ.

Προειδοποιήσεις

• Προσοχή σήμερα σε πρόσκαιρες καταιγίδες σε Στερεά, Πελοπόννησο και ορεινή Κρήτη, ιδιαίτερα λόγω κεραυνών.

• Από το Σαββατοκύριακο αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς εξαιτίας της ξηρασίας, της ζέστης και των βοριάδων.

• Μικρά σκάφη και φουσκωτά χρειάζονται προσοχή στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

• Την Κυριακή και τη Δευτέρα συνιστάται αποφυγή έντονης δραστηριότητας τις θερμές ώρες, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

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